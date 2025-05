Szalony mecz wyłonił czwartego półfinalistę ORLEN Superligi

Początek przyniósł bardzo mocną bieganinę z obu stron. Drużyny z łatwością dochodziły do sytuacji rzutowych. Po dziesięciu minutach Górnik prowadził 9:7. Wtedy na ławkę kar odesłany został Kamil Mosiołek . Szymona Działakiewicza zatrzymał jednak Rafał Stachera. Dystans świetnym rzutem zmniejszył Wojciech Matuszczak, dla którego było to trzecie trafienie.

Tempo spotkania nie spadało. Trener Górnika, Arkadiusz Miszka znów starał się podwyższać obronę poprzez wychodzenie doświadczonego Dana Emila Racotei. Gospodarze radzili sobie z tym manewrem lepiej niż w drugim spotkaniu . W 16. minucie Kacper Grabowski doprowadził do remisu 11:11.

Mało do powiedzenia miały obrony obu stron. W 19. minucie do ponownej równowagi - 13:13 doprowadził Paweł Paterek. Oddech drużynom dał trener zabrzan, który poprosił o czas.

Sędziowie środowego pojedynku pozwalali na twardą grę. Z biegiem czasu po obu stronach pojawiły się błędy. Intensywność spadła. Pięć minut przed zejściem do szatni KGHM Chrobry wyszedł na prowadzenie 15:14 po trafieniu Pawła Paterka. Gospodarzom dużo dała zmiana systemu obrony, na bardziej aktywny. W ostatniej minucie przed zejściem do szatni prowadzenie głogowian podwyższył Wojciech Matuszak. Miejscowi nie wykorzystali szansy na plus trzy.