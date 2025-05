Imane Khelif była, obok Lin Yu-Ting jedną z najgłośniejszych postaci igrzysk w Paryżu. Wszystko z uwagi na fakt, że niedługo przed walką o medale IO federacja IBA nie dopuściła ich do rywalizacji w mistrzostwach świata. MKOl nie uznaje jednak IBA, którą zawiesił w 2019 roku. Decyzję federacji uznawał z kolei za "nagłą i arbitralną", podjętą bez jasno przyjętej procedury.

Na zawodniczki wylała się jednak fala hejtu. Doszło nawet do tego, że Khelif zapowiedziała podjęcie kroków prawnych wobec tych, którzy oczerniali ją najmocniej. Całe zamieszanie związane z Paryżem zostawiła już jednak za sobą. Jak zdradziła w rozmowie z "Marką", przed nią dwa kolejne, wielkie cele.

Imane Khelif w nowej kategorii

Jednym z nich jest przejście na zawodowstwo i łączenie profesjonalnych walk z przygotowaniami do kolejnych, amatorskich wyzwań. "Czekam na dobry kontrakt i ofertę, która mnie przekona" - zapowiada. Na tym jednak nie koniec, bowiem kolejnym wyzwaniem są igrzyska w Los Angeles. Po tym, jak jasnym stało się, że boks będzie na nich obecny, reprezentantka Algierii celuje w kolejny złoty medal . Z tym zastrzeżeniem, że już w innej kategorii wagowej.

W Paryżu rywalizowała w kat. do 66 kilogramów. W Stanach Zjednoczonych takiej już nie będzie. Zamiast tego pojawią się kategorie do 65 i 70 kilogramów. I to właśnie w tej drugiej startować będzie Khelif.