Hiszpanie nie kryli się ws. Szczęsnego. To ich zabolało, od razu wypomnieli

Ciężki wieczór Szczęsnego. Hiszpanie nawet się z tym nie kryli, zachwytu nie stwierdzono

"Spośród trzech straconych bramek, ostatnia była chyba najbardziej możliwa do uniknięcia, gdyż została stracona na samym początku. Słono zapłacił za niezwykłą skuteczność Interu, w niektórych konfrontacjach odniósł jednak sukces. Skomplikowane starcie dla Polaka " - zauważył natomiast "Sport.es". "Źle odczytał trajektorię lotu i popełnił błąd przy trzecim golu, najbardziej możliwym do uniknięcia ze wszystkich" - wysnuto podobne wnioski na stronie "lavozdegalicia.es".

Szeroko na temat warszawianina rozpisał się także Xavier Munoz z "Mundodeportivo.com". "Nie zajęło mu nawet pół minuty, by zdać sobie sprawę, że czeka go ciężka noc. Pierwszą bramkę stracił dzięki wspaniałemu kopnięciu piętką Thurama, a drugą dzięki efektownym nożycom Dumfriesa. Dwa wspaniałe gole. Trzeciego gola stracił po kolejnym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Inter miał świetny celownik, a bramkarz nie miał możliwości go zatrzymać" - stwierdził.