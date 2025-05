Sabalenka była na granicy, podeszła do sędziny. Odmówiła gry, mecz przerwano

22-letnia Kostiuk od dłuższego czasu puka do światowej czołówki. Wciąż brakuje jej jednak przełomowego występu, mogącego być dla niej przepustką na tenisowe salony. Wydawało się, że takowy nadejść może w środę. Do pojedynku z Sabalenką przystąpiła bez respektu dla liderki. Grała odważnie, momentami wręcz brawurowo, lecz co najważniejsze - skutecznie.