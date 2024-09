Pierwszy set poszedł fatalnie (0:6), ale doszło do wspaniałego zwrotu akcji. Drugą partię nasza rodaczka wygrała 6:3, a trzecią 6:4. Trzeba docenić ten "powrót", bo po drugiej stronie siatki stała 16. tenisistka światowego rankingu. We wtorek w czwartej rundzie (1/8 finału) Fręch zmierzy się Shuai Zhang lub Greet Minnen. Jest już bardzo bliska tego, by po zmaganiach w stolicy Chin po raz pierwszy w karierze zameldować się w najlepszej trzydziestce rankingu. Dokładny zapis relacji z meczu Magdalena Fręch - Diana Sznajder jest dostępny TUTAJ.

