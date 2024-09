0:6 i zwrot akcji. Magdalena Fręch pokonała wicemistrzynię olimpijską, kapitalny rewanż

Tam czekała na nią rewelacja tego sezonu - Diana Sznajder. Młoda Rosjanka przebojem wkracza na coraz to wyższe miejsca w rankingu, aktualnie znajduje się na 16. pozycji - o 15 lokat wyżej od 26-latki. Obie zawodniczki spotkały się ze sobą kilka tygodni temu w Toronto. Wówczas Fręch była bliska wygranej , ale pojedynek miał też swoją specyfikę. 20-latka przybyła do Kanady zaledwie kilkadziesiąt godzin po tym, jak zdobyła srebrny medal igrzysk olimpijskich w deblu. Nie miała zatem wiele czasu na aklimatyzację, przez co w początkowej fazie spotkania popełniała sporo błędów. Teraz wydawało się, że Magdalena będzie miała o wiele trudniejsze zadanie.

Trzy sety w meczu Fręch - Sznajder. Emocje w walce o czwartą rundę WTA 1000 w Pekinie

W końcówce meczu obserwowaliśmy niesamowitą walkę z obu stron. W ósmym gemie Polka miała okazję na 5:3, jednak tym razem to Rosjanka popisała się kapitalną akcją, graną na pełnym ryzyku. Później dopisało jej także trochę szczęścia i ostatecznie doszło do wyrównania na 4:4. Końcówka należała jednak do Fręch. Najpierw wyszła ze stanu 0-30 przy własnym podaniu, a później przełamała rywalkę do zera. Spuentowała kapitalny powrót, wygrywając 0:6, 6:3, 6:4. W czwartej rundzie zagra z Shuai Zhang lub Greet Minnen. 26-latka jest już bardzo bliska tego, by 7 października po raz pierwszy w karierze zameldować się w TOP 30 rankingu WTA.