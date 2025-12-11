Raków kontynuuje wybitną serię po ogłoszeniu Papszuna. Gol w doliczonym czasie gry zadecydował

Raków Częstochowa zapomniał już dawno o nieco trudniejszym początku sezonu. Zespół spod Jasnej Góry wydostał się z kryzysu i z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że walczy o mistrzostwo PKO BP Ekstraklasy i znajduje się w bardzo dobrej pozycji, aby tytuł odzyskać z rąk Jagiellonii Białystok.

Nie jest jednak tak, że w Częstochowie zgadza się wszystko, a klub nie ma problemów. Tym podstawowym jest przyszłość Marka Papszuna. Szkoleniowiec Rakowa kilkanaście dni temu otwarcie ogłosił, że chce opuścić drużynę. Jego celem jest objęcie sterów w zespole warszawskiej Legii.

Triumf Rakowa w Sosnowcu. Udany koniec roku w Europie

Kluby jak na razie nie znalazły porozumienia, a Raków od ogłoszenia chęci odejścia trenera Papszuna... wygrał wszystkie mecze. Wszystko wskazuje na to, że 51-latkowi nie zostało wiele czasu w Rakowie. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że spotkanie piątej kolejki Ligi Konferencji Europy mogło być dla niego ostatnim domowym w Europie jako trener "Medalików".

W tymże meczu Raków przed własnymi kibicami mierzył się ze Zrinjskim Mostarem. Tabela przed meczem oraz fakt, że spotkanie odbywało się w Polsce, wskazywało na to, że wyraźnym faworytem musi być Raków. Jasne było jednak, że przebicie się przez defensywę gości łatwe nie będzie.

Udało się to w dość pokraczny i przypadkowy sposób w 34. minucie. Piłkę w polu karnym zgarnął Brunes, który wpakował ją do siatki. Niestety sędzia podniósł chorągiewkę, sygnalizując spalonego, a wszystko potwierdził system VAR. Gol został anulowany. Los uśmiechnął się do Rakowa kilkanaście minut później.

Dokładnie w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Ręką w polu karnym gości zagrał Bilbija. Sędzia już zakończył połowę, ale dostał sygnał z VAR-u, że należy zweryfikować sytuację i po obejrzeniu jej na monitorze wskazał na rzut karny. Stały fragment gry na gola zamienił Brunes i Raków do przerwy prowadził 1:0.

W drugiej części gry Raków starał się wygasić potencjalne chęci wyrównania po stronie gości. Niekoniecznie udało się wykonać tę sztukę w stu procentach, bo przyjezdni stworzyli sobie kilka okazji, ale bardzo dobrze w bramce spisywał się Oliwier Zych, który zawsze był na posterunku.

W końcówce spotkania także Raków miał swoje okazje, ale żadnej z nich nie zamienił na gola. To wszystko sprawia, że Marek Papszun wygrał swój prawdopodobnie ostatni domowy mecz jako szkoleniowiec "Medalików" w Europie rezultatem 1:0. Raków ma 11 punktów i plasuje się na trzecim miejscu w tabeli.

Czy Legia w końcu się przełamie i wygra? "Nie chciałbym, żebyśmy oczekiwali czegoś wielkiego". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Marek Papszun według doniesień medialnych ma odejść z Rakowa Częstochowa. Jego wybór może szokować Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marek Papszun Marcin Golba AFP