Czarny czwartek polskich klubów w Europie. Zmarnowana wielka szansa
Polska piłka w Europie w tym sezonie ma czterech reprezentantów. Jagiellonia, Lech Poznań, Raków Częstochowa oraz Legia Warszawa walczą o bardzo cenne punkty w rankingu UEFA. Polska przed piątą serią gier w Lidze Konferencji Europy miała na swoim koncie 40,375 punktów, co dawało 12. miejsce przed Norwegią i za Grecją oraz Czechami. Po czwartkowych grach sytuacja Polski niestety nie uległa poprawie.
Nie ma wątpliwości, że polska piłka klubowa w ostatnich latach wykonała znaczący krok do przodu. Dzięki utworzeniu Ligi Konferencji Europy nasze zespoły dostały możliwość budowania swojej pozycji na zapleczu największej europejskiej piłki, a co za tym idzie poprawiania sytuacji w rankingu UEFA.
W tym sezonie Lechowi Poznań, Legii Warszawa, Rakowowi Częstochowa oraz Jagiellonii Białystok udało się już wykonać sporo dobrego dla polskiej pozycji w tymże rankingu. Nasze kluby zdobyły już 9,375 punktów na przestrzeni rozgrywek do grudnia. To daje polskim drużynom 12. miejsce za Grecją i przed Norwegią.
Czarny czwartek dla Polski. Czesi uciekają
Przewaga nad ekipami ze Skandynawii przed piątą kolejką Ligi Konferencji Europy wynosiła niespełna 2,000 punktów. Z kolei do Grecji nasze ekipy traciły mniej niż 1,500 punktów. Polska miała w tej kolejce czterech reprezentantów, podobnie jak Grecja. Z kolei Norwegia wystawiła o połowę mniej drużyn.
Pierwsze okno meczowe nie było jednak udane dla naszych ekip. Zarówno Legia, jak i Jagiellonia musiały uznać wyższość swoich rywali. Ekipa z Warszawy poległa w rywalizacji 1:2 w wyjazdowym meczu z armeńskim Noah, a w tym samym czasie w Białymstoku takim samym wynikiem przegrała z Rayo Vallecano. To oznacza okrągłe zero dodanych punktów.
W tym czasie swój mecz wygrał AEK Ateny a PAOK zremisował, co dało Grekom solidny punktowy zysk. Przed spotkaniami o godzinie 21:00 polskie zespoły w kwestii rankingu stały pod ścianą. Nadzieja na lepsze rezultaty w meczach Lecha Poznań oraz Rakowa Częstochowa była jednak duża.
Przed spotkaniami zaplanowanymi na 21:00 ranking na miejscach 10 - 14 prezentował się następująco:
10. Czechy - 44,700
11. Grecja - 42,312
12. Polska - 40,375
13. Dania - 38,981
14. Norwegia - 38,587
Największy zysk punktowy polskim klubom w czwartek przyniósł Raków. Ekipa z Częstochowy wywiązała się z roli wyraźnego faworyta i pokonała swoich rywali w Sosnowcu 1:0. W tym samym czasie Lech Poznań postawił się niemieckiemu Mainz, które z Poznania wywiozło ledwie jeden punkt po remisie 1:1.
Z kolei najbliżsi rywale naszych zespołów w rankingu niestety nieco zyskali. Dania niespodziewanie wyprzedziła Norwegów za sprawą triumfu Midtjyland. Norweskie Brann poległo z Fenerbahce, z kolei grecki Panathinaikos zremisował bezbramkowo z Viktorią Pilzno.
Ranking po piątej serii gier w Europie:
10. Czechy - 44,900
11. Grecja - 42,512
12. Polska - 41,125
13. Dania - 38,981
14. Norwegia - 38,587