Nie ma wątpliwości, że polska piłka klubowa w ostatnich latach wykonała znaczący krok do przodu. Dzięki utworzeniu Ligi Konferencji Europy nasze zespoły dostały możliwość budowania swojej pozycji na zapleczu największej europejskiej piłki, a co za tym idzie poprawiania sytuacji w rankingu UEFA.

W tym sezonie Lechowi Poznań, Legii Warszawa, Rakowowi Częstochowa oraz Jagiellonii Białystok udało się już wykonać sporo dobrego dla polskiej pozycji w tymże rankingu. Nasze kluby zdobyły już 9,375 punktów na przestrzeni rozgrywek do grudnia. To daje polskim drużynom 12. miejsce za Grecją i przed Norwegią.

Czarny czwartek dla Polski. Czesi uciekają

Przewaga nad ekipami ze Skandynawii przed piątą kolejką Ligi Konferencji Europy wynosiła niespełna 2,000 punktów. Z kolei do Grecji nasze ekipy traciły mniej niż 1,500 punktów. Polska miała w tej kolejce czterech reprezentantów, podobnie jak Grecja. Z kolei Norwegia wystawiła o połowę mniej drużyn.

Pierwsze okno meczowe nie było jednak udane dla naszych ekip. Zarówno Legia, jak i Jagiellonia musiały uznać wyższość swoich rywali. Ekipa z Warszawy poległa w rywalizacji 1:2 w wyjazdowym meczu z armeńskim Noah, a w tym samym czasie w Białymstoku takim samym wynikiem przegrała z Rayo Vallecano. To oznacza okrągłe zero dodanych punktów.

W tym czasie swój mecz wygrał AEK Ateny a PAOK zremisował, co dało Grekom solidny punktowy zysk. Przed spotkaniami o godzinie 21:00 polskie zespoły w kwestii rankingu stały pod ścianą. Nadzieja na lepsze rezultaty w meczach Lecha Poznań oraz Rakowa Częstochowa była jednak duża.

Przed spotkaniami zaplanowanymi na 21:00 ranking na miejscach 10 - 14 prezentował się następująco:

10. Czechy - 44,700

11. Grecja - 42,312

12. Polska - 40,375

13. Dania - 38,981

14. Norwegia - 38,587

Największy zysk punktowy polskim klubom w czwartek przyniósł Raków. Ekipa z Częstochowy wywiązała się z roli wyraźnego faworyta i pokonała swoich rywali w Sosnowcu 1:0. W tym samym czasie Lech Poznań postawił się niemieckiemu Mainz, które z Poznania wywiozło ledwie jeden punkt po remisie 1:1.

Z kolei najbliżsi rywale naszych zespołów w rankingu niestety nieco zyskali. Dania niespodziewanie wyprzedziła Norwegów za sprawą triumfu Midtjyland. Norweskie Brann poległo z Fenerbahce, z kolei grecki Panathinaikos zremisował bezbramkowo z Viktorią Pilzno.

Ranking po piątej serii gier w Europie:

10. Czechy - 44,900

11. Grecja - 42,512

12. Polska - 41,125

13. Dania - 38,981

14. Norwegia - 38,587

Roman Kosecki: Jesteśmy blisko 15. miejsca w rankingu UEFA. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W czwartkowy wieczór przegrała choćby Legia Warszawa. Wciąż ma ona jednak spore szanse na awans Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / x.com/pklimek99 AFP

Czy po meczu w Szwecji Legia będzie triumfować? Grzegorz Wajda East News

Cztery polskie kluby poznały swoich rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/26 VALENTIN FLAURAUD AFP