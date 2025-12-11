Sabalenka rozpętała burzę. Legenda musiała zareagować, wymowny wpis

Aryna Sabalenka od kilku lat należy do ścisłej czołówki światowego tenisa, a sezon 2025 ponownie zakończy w roli liderki rankingu WTA. W ostatnich dwunastu miesiącach triumfowała m.in. w US Open, umacniając swoją pozycję w kobiecym tourze i regularnie rywalizując o największe trofea m.in. z Igą Świątek. Tak spektakularne osiągnięcia sprawiają, że Białorusinka jest rozchwytywana przez media, a jej opinie dotyczące sportu i spraw społecznych często odbijają się szerokim echem.

Nic więc dziwnego, że jej kolejny wywiad, tym razem udzielony Piersowi Morganowi, błyskawicznie trafił na nagłówki światowych portali. Sabalenka została zapytana o temat transpłciowych sportowców w kobiecym tenisie i odpowiedziała wprost, że nie popiera dopuszczania do rywalizacji osób urodzonych jako mężczyźni. "To trudne pytanie. Nie mam nic przeciwko nim, ale uważam, że wciąż mają ogromną przewagę nad kobietami. Myślę, że nie jest sprawiedliwe to, by kobiety musiały mierzyć się z biologicznymi mężczyznami" - stwierdziła. Jej słowa wywołały lawinę komentarzy. Część kibiców i ekspertów poparła jej stanowisko, inni zarzucili jej transfobię. Sam Morgan stanął po stronie tenisistki, podkreślając, że "obrona praw kobiet nie jest transfobią".

W gronie osób solidaryzujących się z Sabalenką znalazła się również legenda tenisa, Martina Navratilova. Amerykanka czeskiego pochodzenia, która od lat otwarcie wspiera społeczność LGBT i sama jest osobą homoseksualną, zabrała głos, przypominając swoje stanowisko sprzed roku. W październiku 2024 r. pisała: "Wspieram osoby trans, ale nie popieram obecności męskich ciał w przestrzeniach przeznaczonych dla płci żeńskiej. Proste". Po wypowiedzi Sabalenki postanowiła zareagować na swoim profilu na platformie X, dopisując krótko: "Dziękuję Aryno".

Reakcja Navratilovej ma szczególny wymiar właśnie dlatego, że od dekad jest sojuszniczką społeczności LGBT. Jej poparcie dla słów Sabalenki pokazuje, że dyskusja o transpłciowych sportowcach nadal budzi silne emocje nawet wśród osób, które na co dzień walczą o prawa mniejszości.

