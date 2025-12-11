Partner merytoryczny: Eleven Sports

Problemy Igi Świątek. Tym razem nie chodzi o tenis. "Kwestie bardzo prywatne"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Wydawało się, że po wspaniałym triumfie w Wimbledonie skończą się dyskusje o mentalnych niedostatkach Igi Świątek. Ucichły, ale nie na długo. Tuż za metą sezonu do tematu wraca w tajemniczym tonie komentator Eurosportu, Karol Stopa. - Chwilami gra fenomenalnie i sprawia wrażenie niepokonanej, a następnego dnia gra coś przedziwnego. To nie braki techniczne czy taktyczne, ale kwestie bardzo prywatne - twierdzi doświadczony dziennikarz.

Zawodniczka tenisowa w białej koszulce z rakietą w ręku, patrząca do góry z wyrazem zdziwienia lub rozczarowania na twarzy, na tle niebieskiej tablicy z napisem.
Iga ŚwiątekAndrew Schwartz/SIPAEast News

Iga Świątek drugi sezon z rzędu kończy jako druga rakieta świata. W mijającym roku wygrała pierwsze turnieje pod wodzą Wima Fissette'a. Okazała się bezkonkurencyjna w Wimbledonie, a potem sięgała jeszcze po tytuły w Cincinnati i Seulu.

Wygrana w Londynie ma szczególną wymowę. W ostatnich latach Polka uchodziła za zawodniczkę, która na trawie traci większość tenisowych atutów. Utarło się, że rywalki może rozstawiać na kortach na mączce, ewentualnie na kortach twardych.

Karol Stopa o tąpnięciach formy Igi Świątek: "Mam na ten temat swoją teorię, której nie będę głosił publicznie"

Nie tylko najzagorzalszych fanów Świątek niepokoi jedna statystyka. Najlepsza polska tenisistka w minionym sezonie została zdeklasowana przez rywalki w aż 13 setach. Przegrała je 0:6 (cztery) lub 1:6 (dziewięć). To nowość w jej postawie na korcie.

Z tego powodu część obserwatorów wraca do zawieszonej dyskusji na temat niedoskonałości mentalnych raszynianki. Jest wśród nich Karol Stopa, komentator Eurosportu. Skąd zatem wahania formy?

- Moim zdaniem to wynik huśtawki mentalnej, jaką przeżywa polska tenisistka - odpowiada Stopa w rozmowie z serwisem PolskieRadio24.pl. - Kompletnie nie widać zmian w jej technice gry, gdzie belgijski trener dokonał nawet kilku korekt. Cała reszta to głowa. Mam na ten temat swoją teorię, której nie będę głosił publicznie.

    - To nie braki techniczne czy taktyczne, ale kwestie bardzo prywatne - dodaje zagadkowo doświadczony dziennikarz.

    Jakie kwestie może mieć na myśli? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. I otwiera kibicom szerokie pole do snucia mniej lub bardziej prawdopodobnych domysłów.

    - Myśmy się przyzwyczaili, że ona wygrywa wszystko, jak leci i ludzie uznali, że tak będzie zawsze. Sport tak nie wygląda. Drobne rysy na idealnym wizerunku się pojawiły, ale w moim przekonaniu to indywidualne kwestie, których w kibicowskich pogwarkach nie wyjaśnimy - kwituje Stopa.

    Po sezonie wiceliderka światowego rankingu spędziła krótkie wakacje na Mauritiusie. Obecnie jest już w okresie przygotowawczym. Jeszcze pod koniec grudnia weźmie udział w turnieju pokazowym The World Tennis Continental Cup, rozgrywanym w Shenzhen.

    Z Chin przeniesie się do Australii, gdzie od 2 stycznia rywalizować będzie w drużynowym United Cup.

      Tenisistka ubrana w sportowy strój i czapkę z daszkiem trzyma rakietę tenisową, stojąc na korcie podczas meczu, z gestem wyrażającym zaskoczenie lub niezadowolenie.
      Iga ŚwiątekMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP
      Iga Świątek
      Iga ŚwiątekJose Breton/Pics Action/NurPhotoAFP
      Iga Świątek
      Iga ŚwiątekPhoto by FOTO OLIMPIK / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

