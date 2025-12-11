Show bramkarza. Siódemka 15. serii ORLEN Superligi
W 15. serii ORLEN Superligi zabrakło komplementów, aby w pełni określić występ Żeljko Koziny. Bramkarz Handball Stali Mielec popisał się aż 23 obronami. Kto jeszcze zasłużył na wyróżnienie?
SIÓDEMKA 15. SERII ORLEN SUPERLIGI:
Bramkarz: Żeljko Kozina (Handball Stal Mielec)
Chorwat zamurował dostęp do swojej bramki w wygranym spotkaniu z Zepterem KPR-em Legionowo. Odbił aż 23 piłki, co jest indywidualnym rekordem sezonu wśród bramkarzy. To przełożyło się na rewelacyjną 51-procentową skuteczność. Zatrzymał aż cztery z sześciu rzutów karnych rywali.
Lewy skrzydłowy: Jan Czuwara (Zagłębie Lubin)
Walczące o utrzymanie Zagłębie potrzebuje go w tak dobrej formie. W zwycięskim meczu w Piotrkowie Trybunalskim zdobył 14 bramek, notując stuprocentową skuteczność. Pięć razy skutecznie egzekwował rzuty karne. Nie pomylił się też w konkursie "siódemek".
Lewy rozgrywający: Leon Łazarczyk (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)
Najlepszy zawodnik listopada w ORLEN Superlidze trzyma stabilną formę. Kwidzynianie pokonali KGHM Chrobrego Głogów i zbliżyli się do piątego miejsca. 26-latek znów zagrał bardzo dobrze. W ataku rzucił pięć goli przy stuprocentowej skuteczności, do tego dołożył siedem asyst.
Środkowy rozgrywający: Rostyslav Polishchuk (Netland MKS Kalisz)
Podopieczni Rafała Kuptela wrócili na zwycięską ścieżkę. Nie dali najmniejszych szans drużynie z Puław, wygrywając różnicą dziesięciu trafień. Ukrainiec od początku dyrygował atakiem miejscowych. Często grał akcję jeden na jeden, dużo widział. Zanotował dziesięć goli i siedem asyst.
Prawy rozgrywający: Jovan Milicević (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)
Po serii dobrych meczów Igora Malczaka, teraz to Serb zaczął dawać więcej jakości na prawym rozegraniu. W spotkaniu z drużyną z Głogowa był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Rzucił dziewięć goli. Do tego dołożył cztery asysty.
Prawy skrzydłowy: Tomasz Kosznik (KGHM Chrobry Głogów)
KGHM Chrobry robił, co mógł, aby wyszarpać choćby punkt w Kwidzynie. Czasami brakowało jednak skuteczności. Tę na odpowiednim poziomie miał Tomasz Kosznik. Zdobył siedem bramek na osiem prób.
Kołowy: Arciom Karaliok (Industria Kielce)
Białorusin notuje kapitalną jesień. Wrócił do bardzo wysokiej dyspozycji. Kto wie, czy obecnie nie jest najlepszym zawodnikiem na swojej pozycji na świecie. W pewnie wygranym spotkaniu z PGE Wybrzeżem zdobył siedem bramek, zachowując stuprocentową skuteczność. Do tego dołożył mocną pracę w obronie.
Zawodnik serii: Żeljko Kozina (Handball Stal Mielec)