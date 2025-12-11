Show bramkarza. Siódemka 15. serii ORLEN Superligi

SIÓDEMKA 15. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Żeljko Kozina (Handball Stal Mielec)

Chorwat zamurował dostęp do swojej bramki w wygranym spotkaniu z Zepterem KPR-em Legionowo. Odbił aż 23 piłki, co jest indywidualnym rekordem sezonu wśród bramkarzy. To przełożyło się na rewelacyjną 51-procentową skuteczność. Zatrzymał aż cztery z sześciu rzutów karnych rywali.

Lewy skrzydłowy: Jan Czuwara (Zagłębie Lubin)

Walczące o utrzymanie Zagłębie potrzebuje go w tak dobrej formie. W zwycięskim meczu w Piotrkowie Trybunalskim zdobył 14 bramek, notując stuprocentową skuteczność. Pięć razy skutecznie egzekwował rzuty karne. Nie pomylił się też w konkursie "siódemek".

Lewy rozgrywający: Leon Łazarczyk (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

Najlepszy zawodnik listopada w ORLEN Superlidze trzyma stabilną formę. Kwidzynianie pokonali KGHM Chrobrego Głogów i zbliżyli się do piątego miejsca. 26-latek znów zagrał bardzo dobrze. W ataku rzucił pięć goli przy stuprocentowej skuteczności, do tego dołożył siedem asyst.

Środkowy rozgrywający: Rostyslav Polishchuk (Netland MKS Kalisz)

Podopieczni Rafała Kuptela wrócili na zwycięską ścieżkę. Nie dali najmniejszych szans drużynie z Puław, wygrywając różnicą dziesięciu trafień. Ukrainiec od początku dyrygował atakiem miejscowych. Często grał akcję jeden na jeden, dużo widział. Zanotował dziesięć goli i siedem asyst.

Prawy rozgrywający: Jovan Milicević (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

Po serii dobrych meczów Igora Malczaka, teraz to Serb zaczął dawać więcej jakości na prawym rozegraniu. W spotkaniu z drużyną z Głogowa był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Rzucił dziewięć goli. Do tego dołożył cztery asysty.

Prawy skrzydłowy: Tomasz Kosznik (KGHM Chrobry Głogów)

KGHM Chrobry robił, co mógł, aby wyszarpać choćby punkt w Kwidzynie. Czasami brakowało jednak skuteczności. Tę na odpowiednim poziomie miał Tomasz Kosznik. Zdobył siedem bramek na osiem prób.

Kołowy: Arciom Karaliok (Industria Kielce)

Białorusin notuje kapitalną jesień. Wrócił do bardzo wysokiej dyspozycji. Kto wie, czy obecnie nie jest najlepszym zawodnikiem na swojej pozycji na świecie. W pewnie wygranym spotkaniu z PGE Wybrzeżem zdobył siedem bramek, zachowując stuprocentową skuteczność. Do tego dołożył mocną pracę w obronie.

Zawodnik serii: Żeljko Kozina (Handball Stal Mielec)

Corotop Gwardia Opole - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Arciom Karaliok Andrzej Iwańczuk AFP

Jovan Milicević Piotr Matusewicz East News