Sensacja na Gibraltarze. Czesi na kolanach, a za rogiem czeka Legia

Rafał Sierhej

Legia Warszawa niestety nie zdołała pokonać na wyjeździe armeńskiego Noah. Nie była to jednak ostatnia niespodzianka, jaką przygotował los na czwartkowy wieczór. Kilka godzin później doszło do sensacji na Gibraltarze. Tamtejsze Lincoln pokonało czeską Sigmę Ołomuniec.

Piłkarz w biało-zielonym stroju całuje herb swojej drużyny na koszulce, wyrażając emocje i przywiązanie do klubu, tło jest rozmyte, stadionowe.
Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Legia Warszawa poprzednią kampanię w Europie z pewnością mogła zaliczyć do bardzo udanych. Zespół prowadzony wówczas przez Goncalo Feio spisywał się na międzynarodowej scenie bardzo dobrze, co pozwoliło "Wojskowym" dotrzeć aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. 

W tym Legia poległa z Chelsea w naprawdę niezłym stylu, zdecydowanie nie zostawiając za sobą wstydu. Zupełnie inaczej jest w tym sezonie. Rozstanie z Feio jak na razie wygląda na bardzo duży sportowy błąd. Legia po pięciu kolejkach jest już bowiem pewna, że nie zagra nawet w barażach LKE. 

Sensacyjny triumf Lincoln. Teraz Legia

Przysłowiowym gwoździem do trumny była piąta seria gier. W tejże Legia poległa na wyjeździe z armeńskim Noah 1:2, a to sprawiało, że pozostanie już zdana tylko na to, co wydarzy się w innych spotkaniach. Jednym z meczów, na które patrzyli w Warszawie, była rywalizacja Lincoln z Sigmą Ołomuniec. 

Na Gibraltarze doszło do sensacji. Skazywanie na pożarcie gospodarze pokazali pazur i pokonali przyjezdnych z Czech 2:1. To sprawia, że Lincoln wciąż ma szanse na baraże, a w meczu o awans zagra właśnie z Legią, która już tej szansy nie ma. To spotkanie już w czwartek 18 grudnia w Warszawie.

Trzech piłkarzy Legii Warszawa w białych strojach drużyny podczas dyskusji na murawie, w tle rozmyta trybuna stadionu.
Legia Warszawa - SamsunsporTomasz Jędrzejowski/REPORTEREast News
Czy po meczu w Szwecji Legia będzie triumfować?
Czy po meczu w Szwecji Legia będzie triumfować?Grzegorz WajdaEast News
Piłkarz w stroju Legii Warszawa biegnący po murawie boiska piłkarskiego podczas meczu, z widoczną tabelą rankingową europejskich klubów piłkarskich w prawym górnym rogu.
W czwartkowy wieczór przegrała choćby Legia Warszawa. Wciąż ma ona jednak spore szanse na awansFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / x.com/pklimek99AFP

