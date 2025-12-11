Sensacja na Gibraltarze. Czesi na kolanach, a za rogiem czeka Legia

Legia Warszawa poprzednią kampanię w Europie z pewnością mogła zaliczyć do bardzo udanych. Zespół prowadzony wówczas przez Goncalo Feio spisywał się na międzynarodowej scenie bardzo dobrze, co pozwoliło "Wojskowym" dotrzeć aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy.

W tym Legia poległa z Chelsea w naprawdę niezłym stylu, zdecydowanie nie zostawiając za sobą wstydu. Zupełnie inaczej jest w tym sezonie. Rozstanie z Feio jak na razie wygląda na bardzo duży sportowy błąd. Legia po pięciu kolejkach jest już bowiem pewna, że nie zagra nawet w barażach LKE.

Sensacyjny triumf Lincoln. Teraz Legia

Przysłowiowym gwoździem do trumny była piąta seria gier. W tejże Legia poległa na wyjeździe z armeńskim Noah 1:2, a to sprawiało, że pozostanie już zdana tylko na to, co wydarzy się w innych spotkaniach. Jednym z meczów, na które patrzyli w Warszawie, była rywalizacja Lincoln z Sigmą Ołomuniec.

Na Gibraltarze doszło do sensacji. Skazywanie na pożarcie gospodarze pokazali pazur i pokonali przyjezdnych z Czech 2:1. To sprawia, że Lincoln wciąż ma szanse na baraże, a w meczu o awans zagra właśnie z Legią, która już tej szansy nie ma. To spotkanie już w czwartek 18 grudnia w Warszawie.

Legia Warszawa - Samsunspor Tomasz Jędrzejowski/REPORTER East News

Czy po meczu w Szwecji Legia będzie triumfować? Grzegorz Wajda East News

W czwartkowy wieczór przegrała choćby Legia Warszawa. Wciąż ma ona jednak spore szanse na awans Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / x.com/pklimek99 AFP