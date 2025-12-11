Aryna Sabalenka naprawdę zrobiła to na wizji. Obrazki poszły w świat

Aryna Sabalenka od kilku sezonów należy do absolutnej elity światowego tenisa. Triumfatorka czterech turniejów wielkoszlemowych, mistrzyni Australian Open (2023, 2024) i US Open (2024, 2025) oraz wielokrotna uczestniczka finałów największych imprez udowodniła, że jej miejsce na szczycie rankingu WTA nie jest dziełem przypadku. Jako liderka światowej listy odnajduje się znakomicie - łączy profesjonalizm na korcie z naturalnością poza nim, chętnie udzielając wywiadów i występując w mediach. Dzięki temu zyskała opinię jednej z najbardziej wyrazistych postaci współczesnego kobiecego tenisa.

Aryna Sabalenka podpisała się na czole Jimmy'ego Fallona. Wszystko nagrały kamery

Ostatnio Białorusinka pojawiła się w popularnym amerykańskim programie "The Tonight Show" Jimmy'ego Fallona. Jej wizyta od razu zwróciła uwagę widzów, a sama tenisistka nie zawiodła fanów, decydując się na gest, który z pewnością będzie szeroko komentowany. Sabalenka wkroczyła do studia w efektownym czarnym skórzanym płaszczu, szpilkach i biżuterii, która dopełniała jej stylizacji. Od pierwszych minut świetnie odnajdywała się w luźnej atmosferze programu, z entuzjazmem podejmując zabawne wyzwania prowadzącego.

Kulminacja wieczoru nastąpiła, gdy Fallon - rozbawiony opowieścią o przedmeczowych rytuałach tenisistki - poprosił ją o autograf. Sabalenka wyjaśniła, że zdarza jej się składać podpis na głowie swojego trenera Jasona Stacy'ego, co miało przynieść jej szczęście przed jednym z turniejów. "Zrobiłam to przed pierwszym meczem, a kiedy wygrałam, powiedziałam mu, że to będzie teraz nasz talizman" - mówiła wcześniej. W programie postanowiła więc powtórzyć rytuał, ale tym razem… na czole samego Fallona.

Publiczność w studiu oszalała z zachwytu, gdy Sabalenka z rozmachem złożyła efektowny podpis tuż nad prawą brwią prezentera. Fallon żartował, że może nie uda mu się go zmyć, ale tenisistka uspokajała: "Mój trener robił to już wielokrotnie, więc wiem, że schodzi bez problemu. A jakby co, pomogę!". Cała scena wywołała salwy śmiechu, a Sabalenka udowodniła, że potrafi bawić się z taką samą energią, z jaką dominuje na światowych kortach.

