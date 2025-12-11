Dwa razy VAR w akcji, później czerwona kartka. Szturm Lecha do ostatniej minuty

Gdyby nie to fatalne spotkania na Gibraltarze z Lincolnem Red Imps, dziś do spotkania z FSV Mainz Lech podchodziłby już bardzo spokojny. Miałby 9 punkt i spokój w kontekście rywalizacji o fazę pucharową Ligi Konferencji.

Tyle że w starciu z autsajderem przytrafiła się potężna wpadka, tych trzech punktów dziś bardzo brakowało. Sześć to raczej za mało do awansu, siedem - przy bardzo korzystnym bilansie bramkowym - może już wystarczyć. Gwarancję dałoby dziewięć. Lech więc potrzebował dziś zwycięstwa z Mainz, które z czterech spotkań w Lidze Konferencji aż trzy wygrało. Też po to, by w przyszłym tygodniu w Ołomuńcu mistrz Polski nie musiał grać pod olbrzymią presją.

Lech od połowy listopada prezentuje się lepiej, Mainz od lata ma ogromne problemy. Nie w Europie, ale w swojej Bundeslidze. Z 13 spotkań wygrał tylko jedno, we wrześniu w Augsburgu, aż pięć kończył w osłabieniu.

W Moguncji zmieniono więc trenera - nowym został Urs Fischer. Doświadczony Szwajcar w przeszłości ograł Lecha aż cztery razy w ciągu pół roku, jako szkoleniowiec FC Basel. Dokładniej zaś - 10 lat temu. Teraz uznał, że nie będzie oszczędzał podstawowych zawodników, wystawił mocny skład. Mimo że za trzy dni czeka go starcie z Bayernem na Allianz Arenie.

Można się było spodziewać ciekawego spotkania. I takie było, żywe, z sytuacjami pod jedną i drugą bramką. I wielkim szczęściem "Kolejorza" w pierwszej połowie.

Liga Konferencji. Lech Poznań - 1.FSV Mainz przy Bułgarskiej. Kapitalna okazja Ishaka, a później koszmar przy bramce Mrozka

Poznaniacy rzeczywiście ruszyli z impetem, od razu zamknęli rywala z Niemiec w polu karnym. Tylko na moment, ale pokazali, że mają duże ambicje. W 16. minucie Lech powinien prowadzić, po wrzutce Luisa Palmy Mikael Ishak główkował może z dwóch metrów, ale za bardzo nie zmienił kierunku, tylko delikatnie trącił futbolówkę. Daniel Batz nie tyle ten strzał obronił, co został trafiony.

A później zaczęły się koszmary poznaniaków.

Na lewej stronie Mainz szaleli bowiem Benedict Hollerbach i Nikolas Veratschnig, Joel Pereira sobie nie radził, brakowało mu wsparcia Aliego Gholizadeha. To z tej strony Hollerbach w 28. minucie dośrodkował, a wprowadzony chwilę wcześniej Sota Kawasaki uciekł Palmie i z bliska pokonał Mrozka.

Za moment cieszył się też Hollerbach, choć najpierw sam setkę zmarnował (akcja Veratschniga na lewej stronie), ale dobił strzał w poprzeczkę Nelsona Weipera. Było 0:2, na szczęście tylko przez półtorej minuty. System VAR wychwycił spalonego strzelca.

Luis Palma "poleruje" buta Mikaela Ishaka po rzucie karnym Jakub Kaczmarczyk PAP

A później VAR sprzyjał Lechowi. W 38. minucie Palma został trafiony z bliska w rękę, sekundę później leżał już na murawie. Kawasaki pokazywał, że nie kopnął Honduranina, inni gracze Mainz domagali się odgwizdania zagrania ręką. Bo rumuński arbiter pokazał na jedenastkę.

Ta sytuacja była analizowana dobre trzy minuty. Japończyk trącił butem kolano Palmy, ale co do ręki... Gdyby skrzydłowy Lecha zdobył bramkę, ta zostałaby anulowana. Ale przy rzucie karnym - jak widać - ta zasada nie obowiązuje. A z 11 metrów, podcinką, wyrównał oczywiście Ishak.

Lech wrócił z piekła, w niebie jeszcze nie się nie znalazł. I pierwszy kwadrans po przerwie nie wskazywał, że to się może zmienić.

Niby poznaniacy częściej mieli piłkę przy nodze, ale nic z tego nie wynikało. A zawodnicy z Niemiec momentalnie przechodzili do ofensywy, meldowali się w polu karnym. Tyle że brakowało im wykończenia tych akcji, ostatniego podania.

Od 66. minuty to Mainz miało kłopot, do której przyzwyczaiło się w Bundeslidze. Veratschnig dostał żółtą kartkę w pierwszej połowie, gdy chciał coś przekazać arbitrowi po decyzji o rzucie karnym. A ten nie miał ochoty słuchać. Drugą zaś za trzymanie w pół Pablo Rodrigueza. I goście grali w dziesiątkę.

Luis Palma i Daniel Batz Jakub Kaczmarczyk PAP

Dopiero wtedy Lech zaczął pokazywać konkrety w ataku, dużo dało też wejście na skrzydła Leo Bengtssona i Taofeeka Ismaheela. To ten ostatni wykreował akcję, po której Antoni Kozubal zagrał "klepkę" z Rodriguezem, a Hiszpan uderzał z bliska. Batz świetnie obronił.

W ostatnim kwadransie goście już się tylko bronili, Batz świetnie zatrzymał strzał Ishaka, końcami palców. A później Bengtsson nie trafił w bramkę po kapitalnej akcji Ismaheela. I skończyło się na 1:1.

Lech o fazę pucharową będzie musiał walczyć za tydzień w Ołomuńcu. Z Sigmą, która dziś... przegrała 1:2 na Gibraltarze.

Statystyki meczu Lech Poznań 1 - 1 1. FSV Mainz 05 Posiadanie piłki 63% 38% Strzały 19 12 Strzały celne 8 5 Strzały niecelne 4 7 Strzały zablokowane 7 0 Ataki 152 82

Mikael Ishak Grzegorz Wajda/REPORTER East News

