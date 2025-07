To dlatego Venus Williams wróciła na kort. Wskazała dwa powody, jeden zaskakuje

Williams zmierzyła się na korcie ze swoją rodaczką Peyton Stearns (35 WTA) i rozprawiła się z nią w dwóch setach 6:3, 6:4. - To pierwszy krok, a pierwszy mecz jest zawsze niesamowicie trudny. Ciężko opisać, jak trudno jest rozegrać pierwsze spotkanie po tak długiej przerwie. Przed rozpoczęciem pojedynku wiem, że mam potencjał, żeby wygrać, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście zwyciężyć. To jest najlepszy rezultat - rozegrać dobry mecz i wygrać. Jestem tu z przyjaciółmi, rodziną, ludźmi, których kocham, a także kibicami, których kocham i którzy kochają mnie. To był po prostu piękny wieczór - powiedziała 45-letnia tenisistka, cytowana na oficjalnej stronie WTA.