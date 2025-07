Serena Williams wróci na kort? Siostra ujawnia. To byłby hit

Siostry Williams to jedne z największych legend światowego tenisa. Młodsza z nich - Serena - ostatni raz rywalizowała na US Open w 2022 roku. Od tamtej pory nie widzieliśmy jej na korcie. Wówczas przegrała 5:7, 7:6, 1:6 z Australijką Alją Tomljanović. Za to starsza o rok Venus nadal sporadycznie wraca do tenisa.

W środę Venus Williams rozpocznie zmagania w singlu. Jej rywalką w pierwszej rundzie WTA 500 Waszyngton będzie Peyton Stearns. Przy okazji wizyty w stolicy USA dziennikarze podpytali 45-latkę o to, czy jej młodsza siostra Serena również ma w planach powrót do gry. Venus nie ukrywała, że marzy o takim scenariuszu.

Ciągle powtarzam to mojej ekipie. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby ona (Serena - red.) tutaj była. W przeszłości wszystko robiłyśmy razem. Tęsknię za nią. Jeśli Serena wróci, na pewno da wam znać. Ale nie wiem, co teraz będzie robić. Nie zadaję jej takich pytań. Zawsze będziemy odbijać piłkę, bo takie właśnie jesteśmy. Zawsze to robiłyśmy

Ponadto Venus Williams wytłumaczyła, dlaczego znów postanowiła wrócić do rywalizacji. - A dlaczego nie? Dla mnie to coś wyjątkowego wrócić do tenisa. Na razie jestem tu tylko na chwilę, ale kto wie... W tej chwili skupiam się tylko na tym. Nie grałam od roku. Nie ma wątpliwości, że potrafię grać w tenisa, ale oczywiście powrót do gry wymaga czasu, żeby się wciągnąć. Zdecydowanie czuję, że będę grać dobrze. Nadal jestem tą samą zawodniczką. Mam mocne uderzenia. To moja marka - podsumowała.