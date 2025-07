6:2, 4:0 i zwrot akcji w meczu Fręch. Polka zagra o ćwierćfinał WTA w Waszyngtonie

Magdalena Fręch wciąż plasuje się na bardzo wysokim miejscu w rankingu WTA. Aktualnie Polka znajduje się na 24. miejscu. Przed nią jednak kluczowe miesiące, które zdefiniują jej przyszłość w kobiecym zestawieniu. A to dlatego, że już za kilka tygodni przyjdzie jej bronić sporo punktów za ubiegłoroczne sukcesy w Guadalajarze, Pekinie i Wuhan. Tenisistka pochodząca z Łodzi musi zatem walczyć o dorzucenie cennych "oczek" do swojego dorobku.

Po nieudanym Wimbledonie, 27-latka miała trochę czasu na odpoczynek i przygotowania do tournee po Ameryce Północnej. Pierwszym startem okazał się turniej WTA 500 w Waszyngtonie, gdzie została rozstawiona z "5". Nasza reprezentantka może mówić o drobnym pechu, bowiem jedno miejsce wyżej gwarantowałoby jej wolny los i start od drugiej rundy. W związku z takim, a nie innym numerkiem, Fręch musiała przystąpić do rywalizacji od premierowej fazy. Tam czekało ją starcie z kwalifikantką - Julią Starodubcewą.

Ukrainka w pewnym stylu zagwarantowała sobie pozycję w głównej drabince, nie tracąc ani jednego seta w dwóch eliminacyjnych spotkaniach. Reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów plasuje się obecnie na 74. pozycji w rankingu, a więc aż 50 lokat niżej od Magdaleny. Mimo to zanosiło się na solidne wyzwanie dla Polki - zwłaszcza, że jej dyspozycja stanowiła pewną niewiadomą.

WTA Waszyngton: Magdalena Fręch kontra Julia Starodubcewa w pierwszej rundzie singla

Mecz rozpoczął się od serwisu Starodubcewej. Ukrainka bardzo pewnie utrzymała podanie, bez straty punktu. Po zmianie stron w niezłym stylu odpowiedziała Fręch. Trzeci gem przyniósł pierwszą szansę dla returnującej. Magdalena wywalczyła sobie break pointa, a przy nim - wymusiła błąd na przeciwniczce. Dzięki temu Polka objęła prowadzenie. Po chwili udało się je powiększyć, mimo że Julia posiadała dwie okazje z rzędu na 2:2. Zawodniczka klubu KS Górnik Bytom zdołała przechylić losy zaciętej końcówki na swoją korzyść. Na tym etapie spotkania nasza tenisistka prezentowała się solidniej w newralgicznych momentach gemów. Kolejny raz mogliśmy to dostrzec w trakcie piątego rozdania. Fręch wykorzystała drugiego break pointa i wyszła na 4:1 z podwójnym przełamaniem.

Po zmianie stron Magdalena zanotowała pierwszy słabszy moment. Straciła własne podanie do zera, kończąc gema podwójnym błędem serwisowym. Polka nie przejęła się jednak tym faktem, szybko wróciła na właściwe obroty. Do tego spore kłopoty miała Starodubcewa. Doszło do kolejnego przełamania i przy stanie 5:2 Fręch mogła zamykać premierową odsłonę rywalizacji. Nasza reprezentantka wykorzystała drugiego setbola. Posłała dobry serwis na zewnątrz, po którym rywalka wpakowała return w siatkę. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 6:2 na korzyść turniejowej "5".

Początek drugiego seta rozpoczął się idealnie z perspektywy Magdaleny. Chociaż w pierwszych dwóch gemach obserwowaliśmy stan 30-30, to od tego momentu punkty wędrowały na konto Polki. Nasza reprezentantka grała cierpliwie, a Julia popełniała mnóstwo błędów. To zaowocowało prowadzeniem Fręch 2:0. Także trzecie rozdanie zakończyło się pomyłką ze strony Starodubcewej. Dzięki temu zawodniczka klubu KS Górnik Bytom miała już podwójne przełamanie. Podczas czwartego gema Polka sama sprowokowała sobie drobny kłopot, gdyż nie wykorzystała dogodnej okazji na czwarte "oczko". Popełniła błąd z prostej pozycji i dopuściła do break pointa dla przeciwniczki. Ukrainka ponownie okazała się nieskuteczna, zanotowała pomyłkę z returnu. Ostatecznie rozdanie trafiło na konto naszej reprezentantki, co oznaczało rezultat 6:2, 4:0.

Mimo bardzo trudnej sytuacji, Ukrainka podjęła walkę do końca. Najpierw utrzymała swoje podanie, a później przełamała Fręch. Pierwszego break pointa Magdalena obroniła asem, ale przy drugim popełniła błąd, posyłając zbyt długą piłkę. Starodubcewa nabrała wiatru w żagle, ograniczyła błędy i zrobiło się ciekawie. Zdobyła trzecie "oczko" z rzędu i złapała kontakt z turniejową "5". Po zmianie stron Polka zdołała jednak zareagować na korzystną serię przeciwniczki. Dorzuciła piątego gema i znalazła się już blisko wygranej. Nasza reprezentantka utrzymała już przewagę jednego breaka do końca pojedynku. Ostatecznie Fręch triumfowała 6:2, 6:4, posyłając asa przy meczbolu. O awans do ćwierćfinału WTA 500 w Waszyngtonie powalczy z Peyton Stearns lub Venus Williams.

Polsat Sport Polsat Sport

Magdalena Fręch TNANI BADREDDINE/Tnani Badreddine/DPPI via AFP AFP

Julija Starodubcewa Al Bello/Getty Images via AFP AFP

Magdalena Fręch Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP