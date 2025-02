Sukces reprezentacji Polski, a potem jeszcze to. Dramatyczny mecz Pawelskiego, odwrócił losy starcia

Reprezentacja Polski w wielkim stylu zapewniła sobie awans do Grupy Światowej I Pucharu Davisa i wygrała trzy kolejne spotkania z Gruzją w Tbilisi - ostateczny "cios" oponentom zadali w tym przypadku w sobotni poranek debliści Karol Drzewiecki oraz Jan Zieliński. Choć rywalizacja była już rozstrzygnięta, to kapitanowie drużyn zadecydowali, że dojdzie do jeszcze jednej, praktycznie towarzyskiej, potyczki singlowej. W niej Martyn Pawelski zmierzył się z Zurą Tkemaladze i ostatecznie wygrał po super tie-breaku, dzięki czemu "Biało-Czerwoni" odnotowali końcowy triumf 4:0.