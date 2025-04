Rywalka Świątek podzieliła się radosną nowiną, to koniec koszmaru. "Dzięki Bogu za ten dar"

Łesia Curenko przekazała radosną nowinę. Odzyskała krewnego

Reprezentantka Ukrainy w konflikcie WTA. Emocjonalne oświadczenie

Dotyczyły one napiętej sytuacji w świecie sportu po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Miał stwierdzić otwarcie, że " Rosjanie i Białorusini powinni zostać dopuszczeni do udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu . Taka decyzja byłaby zgodna z duchem fair-play". Po ponad dwóch latach od tamtej sytuacji 35-latka zdradziła, że obecnie walczy w sądzie z WTA.

"Spotkałam się z obojętnością i niesprawiedliwością, co doprowadziło do przedłużonej zapaści moralnej. Ból, lęk, ataki paniki, upokorzenie, nękanie mojego teamu, żeby mnie uciszyć... a to nie jest pełna lista tego, co musiałam znieść. WTA odmówiło ochrony kobiety, zawodniczki, istoty ludzkiej. Zamiast tego zdecydowano się chronić osobę na stanowisku kierowniczym. Moja ostatnia szansa, żeby obronić siebie samą i stanąć w obronie moich praw, mojej godności, zapobiegać takim czynom przemocy w sporcie, to szukanie sprawiedliwości w sądzie. I to jest ścieżka, którą podążam od końca ubiegłego roku" - brzmiał fragment jej emocjonalnego oświadczenia.