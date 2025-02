Jelena Rybakina zaskoczyła w Abu Zabi. Dziwny komunikat, w tle zawieszony trener

Jedna z największych rywalek Igi Świątek ma teraz spory problem. Bo choć do teamu triumfatorki Wimbledonu 2022 po zaledwie kilku miesiącach powrócił kontrowersyjny Stefano Vukov, to wciąż jest on zawieszony przez WTA do odwołania za złamanie kodeksu, więc oficjalnie nie może pełnić roli szkoleniowca podczas turniejów. Kazaszka ponownie wybrała się na poszukiwania. Zakończyły się one tuż przed turniejem w Abu Zabi. 25-latka przed kamerami AFP poinformowała, że porozumiała się z Davide Sanguinettim.