Miał być hit, skończyło się pogromem. Mecz Świątek - Muchova potrwał tylko 57 minut

Iga Świątek dotarła do czwartej rundy WTA 1000 w Indian Wells bez najmniejszych problemów, tracąc zaledwie cztery gemy w dwóch spotkaniach. Zarówno Caroline Carcia, jak i Dajana Jastremska nie miały większych argumentów, by przeciwstawić się naszej tenisistce. Wydawało się, że pierwszy poważniejszy sprawdzian będzie czekać na Polce w batalii o ćwierćfinał zmagań w Kalifornii. A to dlatego, że trafiła na rozstawioną z "15" Karolinę Muchovą.

