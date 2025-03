Victoria Beckham to postać doskonale znana fanom nie tylko muzyki, ale również sportu. 50-latka w lipcu 1999 roku stanęła na ślubnym kobiercu z Davidem Beckhamem, wówczas jednym z najpopularniejszych piłkarzy reprezentacji Anglii. Gwiazda Spice Girls i jej ukochany dzięki swojej rozpoznawalności szybko dołączyli do grona najgorętszych par w świecie show-biznesu i do dziś cieszą się zainteresowaniem kibiców i dziennikarzy z całego świata. Reklama

Beckhamowie są jedną z par, które mogą pochwalić się naprawdę bliskimi relacjami z członkami Brytyjskiej Rodziny Królewskiej - regularnie pojawiają się bowiem na eventach organizowanych przez royalsów. Mimo to były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii i jego małżonka do tej pory nie doczekali się jeszcze tytułów szlacheckich, o czym brytyjskie media lubią często przypominać. Gdyby Beckham został wyróżniony przez króla Karola III, nie byłby jednak pierwszym sportowcem w tym gronie. Wcześniej tytuł szlachecki otrzymał m.in. siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1, Lewis Hamilton, a przyznała go sama królowa Elżbieta II.

Victoria Beckham na przyjęciu u królowej Kamili. Zadała szyku

Wydaje się jednak, że David i Victoria Beckamowie nie przejmuje się wcale brakiem tytułów szlacheckich i chętnie uczęszczają na imprezy u royalsów. Tak było i tym razem. We wtorek 11 marca królowa Kamila zorganizowała w Pałacu Buckingham przyjęcie z okazji 15-lecia organizacji Women of the World (WOW), której celem jest promowanie równości płci na świecie. Reklama

Do pałacu małżonka króla Karola III zaprosiła najbardziej wpływowe kobiety na świecie. Nie pominęła oczywiście Victorii Beckham, która obecnie odnosi ogromne sukcesy jako projektantka mody. Żona Davida Beckhama postawiła na klasę i skromność - ubrała ciemnoniebieską suknię i czarne szpilki z dużą kokardą.

Victoria Beckham na przyjęciu królowej Kamili w Pałacu Buckingham / AARON CHOWN/AFP / East News

Tego dnia w Pałacu Buckingham pojawiły się także m.in. żona Roda Stewarta Penny Lancaster, wizażystka Charlotte Tilbury oraz aktorki Ruth Jones i Sara Lancashire.

Podczas przyjęcia królowa Kamila wygłosiła emocjonujące przemówienie. Zwróciła w nim m.in. uwagę na wyzwania stojące przed kobietami angażującymi się w działania organizacji Women of the World i zaznaczyła, że przy obecnym tempie potrzeba aż 286 lat, aby pozbyć się wszystkich dyskryminujących przepisów. Wyraziła jednak nadzieję, że równość płci zapanuje na całym świecie znacznie szybciej.

Victoria Beckham / Craig Barritt/Getty Images for Bergdorf Goodman / AFP

Victoria Beckham / Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency / AFP