Trzy koncerty Świątek w Indian Wells. Najdroższy model Tesli mógłby być jej

Turniej w Indian Wells jest przedostatnim dla Igi Świątek w cyklu zmagań na kortach twardych. Później wystąpi jeszcze w Miami, a od kwietnia ruszy już w rywalizacji na swojej ulubionej nawierzchni - mączce. I tam będzie faworytką do tytułów w Stuttgarcie, Madrycie, Rzymie czy Paryżu.

Na "hardzie" nie wygrała jeszcze żadnego z nich, mimo że w każdym byłą przynajmniej w ćwierćfinale. I w czterech poprzednich zarobiła już ponad 1,5 miliona dolarów. W trakcie całej swojej kariery zbliża się powoli do 35 milionów, być może stanie się to już w czwartek w Indian Wells. Warunkiem jest jednak awans do półfinału.