Świątek ledwo zeszła z kortu, a tu takie wieści. Polka numerem "jeden"

Wielki sukces Igi Świątek. Polka lepsza nawet od Sereny Williams

Po awansie do ćwierćfinału finału imprezy w Indian Wells Polka z pewnością będzie miała wiele powodów do radości. Dopisała ona bowiem do swojego CV kolejne, naprawdę imponujące osiągnięcie. Jak wyliczył profil OptaAce na platformie X, wiceliderka światowego rankingu została zawodniczką z najwyższym procentem awansów do ćwierćfinałów imprez rangi WTA 1000 od momentu ich wprowadzenia w 2009 roku. Jak się okazuje, raszynianka ma aż 61,8 procent skuteczności (awansowała do ćwierćfinału w przypadku 21 na 34 turnieje). Pod tym względem pokonała nawet Serenę Williams, która w swojej karierze wzięła udział w 49 takich imprezach i 30-krotnie zdołała dotrzeć do ćwierćfinału.