W Madrycie ocenili Lewandowskiego. 69 minut wystarczyło, bolesna diagnoza

Robert Lewandowski mimo zwycięstwa Barcelony i awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów nie może być do końca zadowolony ze swojego występu w rewanżowym spotkaniu z Benfiką. Polak po raz kolejny nie zdołał wpisać się na listę strzelców mimo przynajmniej jednej doskonałej okazji do pokonania bramkarza. Madrycki "AS" w pomeczowej ocenie określił jego wykończenie w dość brutalny sposób.