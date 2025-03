Iga Świątek po raz czwarty z rzędu zameldowała się w ćwierćfinale zmagań WTA 1000 w Indian Wells, zarazem po raz piąty w piątym tegorocznym turnieju, wliczając United Cup, jest na tym etapie zmagań. Rozgromiła Karolinę Muchovą 6:1, 6:1 - co samo w sobie jest już niezwykłe. Dotąd bowiem, nawet w finale French Open, toczyła z reprezentantką Czech zacięte boje, zwykle trzysetowy. Nieco inaczej było w Sydney , ale też szły łeb w łeb, a Polka była po prostu lepsza w końcówkach setów.

We wtorek w Kalifornii dzieliła je zaś przepaść. Pierwszego seta Polka wygrała w nieco ponad 28 minut 6:1, sama popełniła zaledwie dwa niewymuszone błędy. Perfekcyjnymi zagraniami sprawiała, że z Muchovej ulatywała energia, w drugim secie nie było jej już praktycznie w ogóle. Ten d rugi set był o kilkadziesiąt sekund krótszy, całość zamknęła się w 57 minut. Iga wygrała po raz 17. w tym sezonie, było to jej najkrótsze spotkanie. Poprzednie, wygrane 6:0 i 6:1 w Melbourne z Evą Lys , było o 2 minuty dłuższe.

Doskonała gra Igi Świątek, koncert w Indian Wells. 57 minut i radość z awansu do ćwierćfinału

O ile w poprzednich dniach rozgrywki w Indian Wells toczyły się w upale, to nagle temperatura na południu Kalifornii spadła o kilkanaście stopni. I tak ma być też w kolejnych dniach, a do tego już mocno wieje - i moc wiatru ma wzrastać. A do tego zapowiadane są opady deszczu, które zresztą nieco opóźniły początek spotkania Polki i Czeszki. Gdy już obie pojawiły się na korcie centralnym pięknego kompleksu w tenisowym raju, Iga załatwiła sprawę lekko, szybko i przyjemnie. Przynajmniej dla niej.