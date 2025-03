Nowy format Ligi Mistrzów sprawia, że zespoły z tego samego kraju mogą na siebie trafić dużo szybciej, niż w półfinale. I tak już na poziomie 1/8 finału Real Madryt trafił na Atletico, a Bayern Monachium na Bayer Leverkusen. Dziś niemieckie drużyny zmierzyły się ze sobą w rewanżu. Pierwsze spotkanie "Bawarczycy" wygrali aż 3:0 i ustawili się w bardzo komfortowej sytuacji. Losy dwumeczu zdawały się praktycznie przesądzone i zgodnie z przewidywaniami, Bayern nie wypuścił solidnej zaliczki z pierwszego starcia. Reklama

Liga Mistrzów. Do przerwy bez bramek. Bayern kontrolował sytuację

Piłkarze Bayernu już w 5. minucie stworzyli sobie groźną sytuację. Po dośrodkowaniu z prawego skrzydła bliski dojścia do strzału był Harry Kane. Anglika skrupulatnie pilnował jednak Jonathan Tah. Obaj walczyli o dojście do piłki, która odbiła się od nich na tyle szczęśliwie dla piłkarza "Die Roten", że zaczęła zmierzać w światło bramki rywala, ale najwyższą czujność zachował Lukas Hradecky i w ostatniej chwili sparował futbolówkę do boku.

W kolejnych minutach kibice na stadionie w Leverkusen byli świadkami ostrej walki w środkowej strefie boiska. Groźniej zrobiło się dopiero w 15. minucie i znowu za sprawą Kane'a. Anglik uderzył bardzo mocno na bramkę Bayeru tuż zza pola karnego, ale znów świetnie spisał się Hradecky i ponownie odbił piłkę do boku.

Od tej sytuacji na boisku nie działo się zbyt wiele. Na większe emocje trzeba było czekać dopiero do ostatnich minut pierwszej połowy. Wówczas okazję mieli zawodnicy Bayeru Leverkusen. Gospodarze mieli rzut rożny z lewej strony bramki Bayernu. Piłka dotarła do Patricka Schicka i ten uderzył głową tuż przy słupku, ale od zewnętrznej strony i trafił jedynie w boczną siatkę. Ostatecznie oba zespoły zeszły na przerwę przy bezbramkowym remisie. Reklama

Kane dał znak do ataku. Bayern w wielkim stylu awansuje do ćwierćfinału

Druga część spotkania zaczęła się od mocnego uderzenia. W 52. minucie padł bowiem pierwszy gol. Piłkę w pole karne z rzutu wolnego dogrywał Joshua Kimmich, ale zrobił to trochę nieudanie. Do futbolówki dopadł jednak Kim Min-jae i odbił ją niekontrolowanie, lecz przytomność zdołał zachować Harry Kane i w dziecinnie prostej sytuacji bez problemu trafił do siatki.

Cztery minuty później mogło być już 2:0, ale po raz kolejny tego wieczoru znakomicie spisał się Lukas Hradecky. Kingsley Coman miał sporo czasu, by opanować piłkę. Francuz przełożył sobie ją do lewej nogi i uderzył w ostry kąt bramki Bayeru, ale Fin zatrzymał to uderzenie. W 64. minucie odpowiedzi próbowali gospodarze. Strzał z dystansu oddał Alex Garcia, lecz uderzył bardzo lekko i daleko od światła bramki. To był czas, kiedy "Aptekarze" bardzo mocno przycisnęli przyjezdnych, walcząc o wyrównanie i przywrócenie szans, przynajmniej na dogrywkę.

Gdy wydawało się, że Bayer ma argumenty do tego, by jeszcze zagrozić Bawarczykom, piłakrze Vincenta Kompanego brutalnie zgasili wszelkie nadzieje gospodarzy. Alphonoso Davies w 71. miucie zachował się jak rasowy napastnik w polu karnym, wykorzystując podanie Kane'a i pratkycznie przesądził o awansie swojego zespołu do ćwierćifnału Ligi Mistrzów. Reklama

Ostatecznie wynik do końcowego gwizdka nie uległ zmianie. Piłkarze Bayernu ewidetnie nie byli nasyceni wygraną 3:0 w pierwszym spotkaniu i dołżyli dwie kolejne bramki w rewanżu. Dzięki temu w dwumeczu wygrali aż 5:0 i awansowali do ćwierćfinału. W nim zmierzą się z Interem Mediolna Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego.

Rewanżowy mecz 1/9 finału Ligi Mistrzów Bayer Leverkusen - Bayern Monachium / Pau BARRENA / AFP / AFP