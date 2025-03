Jakub Moder dał nadzieję Feyenoordowi! Debiutancki gol w Lidze Mistrzów

Jakub Moder swój najtrudniejszy okres w karierze na całe szczęście ma już za sobą. Po kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie Polak nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca w zespole Brighton and Hove Albion i liczba rozgrywanych przez niego minut regularnie spadała.

To doprowadziło do poszukiwania rozwiązań w postaci transferu lub wypożyczenia. Ostatecznie wybór padł na definitywne rozstanie z angielskim klubem zimą 2025 roku. Po Polka zgłosił się holenderski Feyenoord Rotterdam i wydaje się, że przenosiny do Holandii są jak na razie strzałem w "dziesiątkę".