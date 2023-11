Iga Świątek nie pomogła. A jeżeli nie ona - to kto?

Namówienie do sponsorowania tego turnieju nie było łatwo i to mimo ogromnego zainteresowania występem liderki rankingu. Dlaczego? Bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, ale można się domyśleć, że chodzi o pieniądze.

Występowały one również teraz, kiedy start Igi Świątek w stolicy był pewny. Na konferencji poprzedzającej tegoroczny turniej Tomasz Świątek, ojciec zawodniczki i jeden ze współorganizatorów turnieju, mówił z pewną goryczą, że "niech żałują ci, którzy nie zostali sponsorami", bo to jedyna okazja, by ogrzać się w cieple tenisowego numeru 1. - To co mamy w tym roku w Polsce może się nie powtórzyć, bo mamy jedynkę światową, ale nie wiadomo jak długo będzie na tym tronie. Różnie to w życiu bywa. Iga wiecznie nie będzie na pozycji numer jeden - przepowiadał Tomasz Świątek.