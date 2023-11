Głośno wokół słów Agnieszki Radwańskiej o Idze Świątek. "Absurdalne rzeczy"

Dziękuje mojemu zespołowi i rodzinie, bo nieczęsto widzę na trybunach tatę. Dzięki za to wyjątkowe wsparcie. Mieliśmy dużo wzlotów i upadków w tym sezonie, ale to trofeum należy do was. Pracując wspólnie w ten sposób, z pewnością będzie ich więcej w przyszłości

~ mówiła szczęśliwa raszynianka w Cancun.