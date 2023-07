Jako pierwsza z marzeniami o awansie do turnieju głównego pożegnała się Martyna Kubka , która uległa Australijce Maddison Inglis. Później na korcie zameldowała się Weronika Falkowska, czyli mistrzyni Polski. Notowana na 283. miejscu w rankingu WTA zawodniczka przegrała z Chorwatką Janą Fett i pozostaje jej jedynie występ w deblu o boku Katarzyny Piter.

Turniej WTA BNP Paribas Warsaw Open. Pięć Polek już odpadło

Na miejscu organizatorów turnieju w Warszawie można usiąść i załamać się. Turniej to przede wszystkim szansa dla niżej sklasyfikowanych Polek. Wczoraj cztery odpadły w eliminacjach, dziś Maja Chwalińska przegrała w pierwszej rundzie. Została tylko Weronika Ewald. Iga to wiadomo

Senkowski komentując wpis udostępniony przez komentatora tenisa Dawida Żbika, zastanawiał się, czy nie lepszym pomysłem byłaby organizacja turnieju rangi WTA 500 . "Bo niższej rangi jako szansy nasze tenisistki niżej w rankingu i tak nie wykorzystują. A przynajmniej na WTA 500 przyjedzie więcej top tenisistek, co zbuduje większą rywalizację" - przekonywał. Innego zdania jest były dziennikarz TVP Sport Hubert Błaszczyk.

"Nie no, ale jak? I dla kogo? My potrzebujemy bazy 25k, 40k, 60k, 80k. Bo jak widać WTA 250 to za wysoko. A ta ranga broni się tylko dlatego, ze jest Iga Świątek. I tak długo jak będzie grać w Warszawie" - zaznaczył.