Iga Świątek zrobiła to, czego się nie udało przedtem żadnej Polce

Na ten mecz biletów nie było od dawna. Na oknach kas napis "sold out", przed bramami kibice z tabliczkami: "kupię bilet". Finał był wyprzedany długo przed rozpoczęciem turnieju. Fani liczyli na to, że zagra w nim liderka rankingu i że odniesie kolejne zwycięstwo w karierze w zawodowym tourze.

Świątek po latach nauczyła się wygrywać w Polsce

A przecież nie było to takie oczywiste. Świątek przystępowała do turnieju prosto z wakacji na Krecie. Odbyła zaledwie kilka treningów na nowej nawierzchni kortów Legii. Jest przemęczona tym sezonem, w którym rozegrała 54 mecze: w Australii, Azji, Ameryce, Europie.

Finał okazał się formalnością. Często tak w tenisie, a szczególnie w karierze Świątek, bywa. Potrafi rozgrywać mecze o końcowe zwycięstwo. Na 18 dotychczasowych finałów - tych przed warszawskim - wygrała 14. Wiele z nich były to najlepsze mecze w turnieju

Do tego tym razem grała w Polsce. Nigdy nie czuła się dobrze na krajowych kortach i podczas juniorskiej i potem zawodowej kariery. Przegrywała szybko. Powtarzała, nawet podczas tegorocznego Warsaw Open, że czuje się zestresowana, że polscy kibice rodzą w niej dodatkową presję. Mówiła to potem w końcowym przemówieniu. - Nawet nie wiecie, ile stresu przyniósł mi ten turniej - powiedziała.

Widać to było w pierwszych meczach. Najpierw z zawodniczką z drugiej setki rankingu WTA Naginą Abduraimową z Uzbekistanu miała momenty załamania formy. Straciła siedem gemów. Nie zagrała też porywających meczów z Amerykanką Claire Liu , Czeszką Lindą Noskovą . W półfinale z Belgijką Yaniną Wickmayer przy wyniku 6:1, 5:2 nie potrafiła zakończyć spotkania, nie wykorzystała trzech meczboli. Rywalka wyrównała i spotkanie zostało przeniesione na dziś. Dokończone w samo południe też pokazywało, że Polka ma problemy. Potrzebowała długiego tie-breaku, żeby wywalczyć awans.

Laura Siegemund szukała ratunku. Nie znalazła

~ Iga Świątek do kibiców po zakończeniu spotkania

W Warszawie nie było już mowy o kryzysie formy, o chwilach słabości. Od początku do końca było to spotkanie rozgrywane pod dyktando 22-letniej raszynianki. Pierwszy set trwał zaledwie pół godziny. Tylko dwa gemy były rozgrywane na przewagi. W swoich gemach serwisowych Świątek straciła zaledwie dwa punkty. To było łatwe 6:0.