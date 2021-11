Hubert Hurkacz może wycofać się z turnieju Nitto ATP Finals z powodów zdrowotnych - twierdzą zagraniczne media, w tym tenisowy specjalistyczny portal PuntodeBreak.com. Nic nie jest jeszcze potwierdzone, na razie jest to jeden z rozpatrywanych scenariuszy.

Wcześniej doszło już do dwóch przypadków wycofania się zawodników z tego elitarnego turnieju. Najpierw, tuż przed meczem z Hurkaczem, wycofał się Włoch Matteo Berrettini, a następnie Grek Stefanos Tsitsipas. Wspomnianych graczy musieli zastąpić Jannik Sinner i Cameron Norrie.

ATP Finals. Hurkacz z problemami

Tymczasem w środę po południu zagraniczne media zaczęły spekulować, że do listy zawodników z problemami zdrowotnymi dołączył też polski tenisista Hubert Hurkacz. Podobno Polak nie czuje się w stu procentach gotowy do gry i w tej sytuacji ATP zdecydowało, że do Turynu trzeba ściągnąć kolejnego rezerwowego gracza - Asłana Karacewa.

Hurkacz we wtorkowy wieczór przegrał w dwóch setach z Sinnerem - 2:6, 2:6. Wcześniej poniósł porażkę w meczu z Daniiłem Miedwiediewem. W efekcie, najprawdopodobniej zaplanowany na czwartek mecz z Aleksandrem Zwieriewem byłby jego ostatnim w imprezie.