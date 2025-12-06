Gwiazda tenisa mówi "pas". Mistrzyni turnieju WTA 1000 nadała komunikat

Sorana Cirstea nigdy nie zagrała na dalszym etapie wielkoszlemowego turnieju niż ćwierćfinał, nie sięgała też po sukcesy na turniejach olimpijskich. Może za to pochwalić się kilkoma mniej prestiżowymi osiągnięciami. Trzykrotnie była najlepsza w turnieju singlowym pod egidą WTA, po raz ostatni sięgnęła po taki tytuł w sierpniu bieżącego roku w Cleveland, gdy w finale imprezy WTA 250 pokonała Ann Li.

Rumunka, która w kwietniu skończyła 35 lat, w maju z kolei u boku Anny Kalinskiej sięgnęła po triumf w deblowym turnieju WTA 1000 w Madrycie. Później oglądaliśmy ją m.in. w czwartej rundzie singla w Cincinnati, gdzie przegrała 4:6, 3:6 z Igą Świątek. Polka ograła ją także w drugiej rundzie wrześniowego turnieju w Seulu, co oznacza, że Cirstea ma obecnie bilans 0:6 spotkań z tenisistką z Raszyna. Jeszcze nigdy z nią nie wygrała, a ostatnie szanse na to, by ją pokonać, otrzyma w 2026 roku.

35-latka postanowiła bowiem, że kolejny sezon będzie jej ostatnim w karierze, o czym poinformowała 6 grudnia w mediach społecznościowych.

"Kocham tenis... Uwielbiam dyscyplinę, rutynę, ciężką pracę. Rywalizacja i adrenalina napędzają moją duszę. Ale jak wszystko w życiu, to też musi się skończyć" - zaczęła swój wpis Cirstea.

Sorana Cirstea w 2026 roku zakończy karierę

Rumunka przypomniała, że kolejny sezon będzie jej 20. w zawodowym tourze. I dodała, że nigdy nie spodziewała się, że będzie rywalizowała na światowych kortach tak długo. Co więcej, ostatnie lata były dla niej bardzo szczęśliwe i "trzymały ją przy życiu".

Zdecydowałam, że 2026 będzie moim ostatnim rokiem w tourze. (…) Wciąż mam wiele rzeczy, które chcę poprawić, mam cele i ambicje, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się zrealizować niektóre z nich i zakończyć tę wspaniałą karierę na wysokim poziomie i na moich warunkach

Tenisistka dodała, że jest bardzo wdzięczna za wszystko, co dał jej tenis oraz czego ją nauczył ten sport. To właśnie bowiem ta dyscyplina pomogła jej spełnić swoje marzenia. "Nie mogę się doczekać, aż zobaczę wszystkich moich fanów, przyjaciół i bliskich obok kortu na moim 'ostatnim tańcu' na całym świecie" - zaznaczyła.

