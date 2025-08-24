Porażka ze Świątek, a później 14:0. Historyczny wyczyn tuz przed US Open

Już jakiś czas temu zakończył się turniej WTA 1000 w Cincinnati. Ten padł łupem Igi Świątek, która bez straty chociażby seta przemknęła przez zmagania. W wielkim finale pewnie pokonała Włoszkę, Jasmine Paolini i sięgnęła po drugi w tym sezonie triumf. Po drodze do tego sukcesu wygrała także z m.in. rumuńską zawodniczką, Soraną Cirsteą.

Ta po porażce jeszcze przed rozpoczęciem US Open, w którym weźmie udział, wystartowała w turnieju WTA 250 w Cleveland. Tam pewnie przeszła przez kwalifikacje i dostała się do głównej drabinki. Po drodze do finału zaskoczyła wygraną z 19 w rankingu WTA Ludmiłą Samsonową.

W finale turnieju okazała się natomiast lepsza od Ann Li i pokonała ją 6:2, 6:4, dzięki czemu mogła się cieszyć z triumfu. Cały sukces odniosła, podobnie, jak Iga Świątek w Cincinnati, bez straty ani jednego seta.

Cirstea wygrała w Cleveland, bez straty seta

35-latka w Cleveland przed udziałem w głównym turnieju musiała także przejść kwalifikacje, przez co łącznie w drodze do wygranej w rywalizacji rozegrała aż siedem spotkań. Wszystkie, tak, jak już wspomnieliśmy, wygrała wynikiem 2:0, przez co osiągnęła niebywały bilans setów, 14:0.

Wszystko tuż przed startem ostatniego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego, US Open. W nim w 1. rundzie rywalką będzie 21-letnia Argentynka, Solana Sierra. W przypadku awansu dalej w 2. rundzie rywalizacji zmierzy się z wygraną meczu Venus Williams - Karolina Muchova.

Giovanni Mpetshi Perricard - Hamad Medjedovic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Sorana Cirstea BRENNAN ASPLEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Sorana Cirstea AFP

Iga Świątek Matthew Stockman AFP