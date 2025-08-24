Porażka ze Świątek, a później 14:0. Historyczny wyczyn tuz przed US Open
Już w niedzielę na dobre ruszy ostatni w tym sezonie tenisowym turniej wielkoszlemowy, US Open. W zmaganiach kobiet udział weźmie m.in. Sorana Cirstea, czyli niedawna przeciwniczka Igi Światek w Cincinnati. Ta tuż po tej porażce przystąpiła do rywalizacji w turnieju WTA 250 w Cleveland, a w sobotni wieczór go wygrała nie tracąc żadnego seta. W ten sposób wygrała siedem meczów z rzędu uzyskując bilans setów 14:0.
Już jakiś czas temu zakończył się turniej WTA 1000 w Cincinnati. Ten padł łupem Igi Świątek, która bez straty chociażby seta przemknęła przez zmagania. W wielkim finale pewnie pokonała Włoszkę, Jasmine Paolini i sięgnęła po drugi w tym sezonie triumf. Po drodze do tego sukcesu wygrała także z m.in. rumuńską zawodniczką, Soraną Cirsteą.
Ta po porażce jeszcze przed rozpoczęciem US Open, w którym weźmie udział, wystartowała w turnieju WTA 250 w Cleveland. Tam pewnie przeszła przez kwalifikacje i dostała się do głównej drabinki. Po drodze do finału zaskoczyła wygraną z 19 w rankingu WTA Ludmiłą Samsonową.
W finale turnieju okazała się natomiast lepsza od Ann Li i pokonała ją 6:2, 6:4, dzięki czemu mogła się cieszyć z triumfu. Cały sukces odniosła, podobnie, jak Iga Świątek w Cincinnati, bez straty ani jednego seta.
Cirstea wygrała w Cleveland, bez straty seta
35-latka w Cleveland przed udziałem w głównym turnieju musiała także przejść kwalifikacje, przez co łącznie w drodze do wygranej w rywalizacji rozegrała aż siedem spotkań. Wszystkie, tak, jak już wspomnieliśmy, wygrała wynikiem 2:0, przez co osiągnęła niebywały bilans setów, 14:0.
Wszystko tuż przed startem ostatniego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego, US Open. W nim w 1. rundzie rywalką będzie 21-letnia Argentynka, Solana Sierra. W przypadku awansu dalej w 2. rundzie rywalizacji zmierzy się z wygraną meczu Venus Williams - Karolina Muchova.