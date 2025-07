Fręch czekała na mecz z Williams, a tu taka wiadomość z Waszyngtonu. Amerykanka pokonana

Pierwszy dzień głównych zmagań na turnieju WTA 500 w Waszyngtonie rozpoczął się od przyniósł pozytywne wieści dla polskich kibiców. Awans do drugiej rundy w singlu wywalczyła m.in. Magdalena Fręch, po zwycięstwie z Julią Starodubcewą 6:2, 6:4 . Dobę później zawodniczka klubu KS Górnik Bytom poznała swoją kolejną przeciwniczkę. Sensacyjnie okazała się nią Venus Williams. 45-latka, powracająca do zawodowych rozgrywek po ponad rocznej przerwie, niespodziewanie ograła 35. rakietę świata - Peyton Stearns 6:3, 6:4.

Mecz Fręch - Williams zostanie rozegrany dopiero w czwartek czasu lokalnego. W momencie, gdy Magdalena oczekiwała na pojedynek, Venus ponownie zameldowała się na korcie. A to dlatego, że w stolicy Stanów Zjednoczonych przystąpiła do rywalizacji nie tylko w singlu, ale także w deblu - w duecie z Hailey Baptiste. Zanim 45-latka pokonała Stearns, razem ze swoją rodaczką odniosła zwycięstwo w grze podwójnej. Podczas poniedziałkowej rozgrywki amerykański team pokonał parę Eugenie Bouchard/Clervie Ngounoue 6:3, 6:1. W środę poprzeczka powędrowała jednak o wiele wyżej. A to dlatego, że po drugiej stronie siatki znalazły się zawodniczki rozstawione z "2" - Taylor Townsend i Shuai Zhang.