Zaczęło się od Igi Świątek. Teraz kolejny cios. To się musiało tak skończyć

ATP 1000 w Toronto bez gwiazd. Fritz kwituje krótko: "To szaleństwo"

Z samego czuba rankingu w grze udział wezmą jedynie Alexander Zverev (3. ATP) oraz Taylor Fritz, obecnie czwarta rakieta świata. I właśnie on wystosował do władz męskiego tenisa apel - jak się wydaje - o umiarkowanie i rozsądek .

- Zawodnicy od dawna domagali się skrócenia sezonu - przypomina. - Ale jedyne co robimy, to po prostu go wydłużamy, dodajemy coraz więcej turniejów i wydłużamy czas ich trwania.