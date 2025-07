Kilkanaście dni temu tenisowy świat obiegła szokująca informacja, że po 16-miesięcznej przerwie Venus Williams ponownie zagości w zawodowych rozgrywkach w roli uczestniczki. Organizatorzy turnieju WTA 500 w Waszyngtonie ogłosili dziką kartę dla zasłużonej Amerykanki . Okazało się, że 45-latkę zobaczymy nie tylko w singlu, ale także w deblu. Zanim wielokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych powalczy o awans do drugiej rundy w grze pojedynczej z Peyton Stearns, doświadczona reprezentantka Stanów Zjednoczonych zagrała u boku Hailey Baptiste.

Razem z młodszą o 22 lata rodaczką miały okazję odbyć rywalizację o ćwierćfinał w grze podwójnej. Po drugiej stronie siatki zameldowały się inne tenisistki dysponujące dziką kartą - Eugenie Bouchard oraz Clervie Ngounoue. Pierwsza z nich to finalistka Wimbledonu 2014 w singlu. Zawodniczka z Kanady niebawem zakończy karierę . Jej ostatnią imprezą będzie turniej przed własną publicznością, czyli WTA 1000 w Montrealu (start zmagań już 27 lipca). Z kolei 19-letnia Ngounoue dopiero buduje swoją pozycję w zawodowym tenisie. Młoda Amerykanka ma na swoim koncie sukcesy wielkoszlemowe na poziomie juniorskim, wygrała m.in. Wimbledon w singlu dziewcząt przed dwoma laty. W poniedziałek Eugenie i Clervie musiały jednak uznać wyższość bardzo doświadczonej Venus.

Początek spotkanie nie wskazywał jednak na sukces duetu Williams/Baptiste. Amerykański team stracił podanie już na "dzień dobry". W trakcie trzeciego rozdania Bouchard i Ngounoue miały w sumie trzy break pointy na podwójne przełamanie. Mimo to Venus oraz Hailey wyszły z opresji i zdobyły swoje premierowe "oczko". Od tego momentu zaczepiły się na grę. Podczas czwartego gema miały okazję na 2:2 przy decydującym punkcie. Mimo to rywalki utrzymały bezpieczną przewagę. Po chwili mogły ją nawet powiększyć, miały aż trzy szanse na 4:1 .

Venus i Hailey kontynuowały swoją dominację także na starcie drugiej części pojedynku. Szybko wyszły na 3:0, a w czwartym gemie miały nawet 30-15. Mimo to pozwoliły rywalkom na odrobienie straty jednego breaka. Eugenie i Clervie nie nacieszyły się tym faktem zbyt długo. Po chwili Williams oraz Baptiste odzyskały przewagę. Po zmianie stron nawet ją powiększyły. Spotkanie zakończyły już w trakcie siódmego rozdania. Wykorzystały drugiego meczbola i triumfowały 6:3, 6:1 po 72 minutach gry. Tym samym Venus oraz Hailey awansowały do ćwierćfinału WTA 500 w Waszyngtonie. Tam czeka je starcie z duetem Taylor Townsend/Shuai Zhang lub Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez. Poprzeczka powędruje zatem do góry.