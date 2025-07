Magda Linette rozpoczęła letnie tournee po Ameryce Północnej w bardzo dobrym stylu. Nasza reprezentantka pokonała Danielle Collins w pierwszej rundzie WTA 500 w Waszyngtonie. Polka przegrywała 1:4 w premierowej partii, ale później przejęła inicjatywę na korcie, do tego świetnie serwowała o wygrała tę odsłonę 7:5. W drugim secie poznanianka prowadziła już 3:0 z podwójnym przełamaniem, jednak Amerykanka walczyła do końca i wyrównała na 4:4. Ostatnie słowo należało do 33-latki. Ostatecznie Linette triumfowała w całym starciu 7:5, 6:4.

Dzisiaj Magda stanęła do walki o awans do ćwierćfinału zmagań w stolicy Stanów Zjednoczonych. Rywalką turniejowej "8" okazała się Anna Kalinska. Rosjanka plasuje się obecnie na 48. miejscu w rankingu WTA, a więc o 20 lokat niżej od naszej reprezentantki. W przeszłości Rosjanka plasowała się już jednak znacznie wyżej, w drugiej dziesiątce kobiecego zestawienia. W ubiegłym roku otarła się o tytuł WTA 1000 w Dubaju, pokonując w półfinale Igę Świątek. 26-latka miewa w ostatnich miesiącach spore problemy ze zdrowiem, stąd zaliczyła wyraźny spadek w notowaniu. Podczas rozgrywek w Waszyngtonie nie doskwierały jej jednak żadne kłopoty. Chociaż obecnie Kalinska znajduje się niżej w rankingu od Linette, to właśnie nierozstawiona Anna przystępowała do pojedynku w roli minimalnej faworytki.

WTA Waszyngton: Magda Linette kontra Anna Kalinska w drugiej rundzie singla

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. W trakcie pierwszej tury obie pewnie utrzymały własne podania. Premierowe kłopoty nastały podczas trzeciego gema. Wówczas zrobiło się 0-40 z perspektywy Magdy, a to oznaczało trzy break pointy z rzędu dla Kalinskiej. Chociaż Rosjanka świetnie rozegrała początek rozdania, to Polka zdołała wyjść z opresji. Po rywalizacji na przewagi poznanianka dorzuciła drugie "oczko" na swoje konto. Po zmianie stron to 33-latka doczekała się dwóch szans po kolei na 3:1. Tym razem świetnie w momencie zagrożenia spisała się Anna. Po czterech gemach na tablicy wyników był remis, bez przełamań.

Kolejne większe emocje nadeszły podczas siódmego rozdania. Po agresywnym zagraniu pod linię końcową, Kalinska wypracowała sobie break pointa. Mimo to Linette wybroniła się w świetnym stylu, doprowadzając do stanu równowagi na własnych warunkach. Później Magda miała piłkę na 4:3, ale Anna nie odpuszczała i wywalczyła sobie jeszcze jedną okazję na przełamanie. Ostatecznie ten zacięty gem trafił jednak w ręce Polki. Nad kortem wisiały deszczowe chmury. Przez moment delikatnie popadało, pojawiły się parasole. Mimo to panie kontynuowały grę. W trakcie ósmego rozdania po podwójnym błędzie serwisowym Rosjanki zrobiło się 30-15 z perspektywy poznanianki. Od tej chwili punkty wędrowały jednak wyłącznie na konto 48. rakiety świata i w efekcie mieliśmy 4:4.

W dziewiątym gemie pojawił się kolejny break point dla Kalinskiej, tym razem po kapitalnym returnie z bekhendu w sam narożnik. Niestety Polce ponownie zabrakło pierwszego podania i Anna mogła znów zaatakować serwis. Rosjanka szybko przejęła dzięki temu inicjatywę w wymianie i następnym zagraniem wymusiła błąd na Magdzie. Dzięki temu Kalinska doczekała się przełamania i to w idealnym momencie, bowiem przy stanie 5:4 mogła zamykać premierową odsłonę spotkania. I dopięła swego, triumfując w secie 6:4. Wysoki poziom pierwszej partii potwierdzały także statystyki - obie zawodniczki znajdowały się na plusie.

Wydarzenia z końcówki premierowej części pojedynku miały duże odzwierciedlenie w dalszej fazie potyczki. Z wyrównanej batalii, zrobił się jednostronny mecz. Po stronie Linette pogłębił się problem z serwisem, a Kalinska coraz lepiej radziła sobie na returnie. Magda z każdą minutą traciła argumenty. Do tego Rosjanka bardzo solidnie prezentowała się przy własnym podaniu, dzięki czemu 48. tenisistka rankingu szybko zbudowała sobie wyraźną przewagę.

Nasza reprezentantka zaczepiła się na grę dopiero w piątym gemie. Po lepszym serwowaniu obroniła cztery break pointy, potem miała trzy okazje na premierowe "oczko" w drugiej odsłonie. Nie zdołała jednak wykorzystać żadnej z nich. Ostatecznie Anna podwyższyła prowadzenia na 5:0 i mogła zamykać pojedynek. Finalnie spotkanie zakończyło się wynikiem 6:4, 6:0 na korzyść Kalinskiej. Tym samym rozstawiona z "8" Linette pożegnała się z turniejem WTA 500 w Waszyngtonie na etapie drugiej rundy. Z kolei Rosjanka powalczy o półfinał z Clarą Tauson lub Caroline Dolehide.

