Zbliża się kolejny, 34. już, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (25 stycznia 2026). Wolontariusze zakwestują na jasny cel: diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - głosi hasło najnowszej kampanii. W zeszłym roku udało się zebrać rekordową kwotę 289 068 047,77 zł. Było to możliwe dzięki hojności i wielkim sercom także ludzi sportu, w tym Igi Świątek.

Tyle Iga Świątek dorzuciła do puszki WOŚP. Ogromna kwota

We wszystkich 33 finałach WOŚP Jerzy Owsiak i jego fundacja zebrali blisko 2,6 miliarda złotych, co pozwoliło na zakup 81 tysięcy urządzeń dla szpitali. Sporą cegiełkę do tej kwoty dorzuca Iga Świątek, która wraz z Orkiestrą gra od 2021 roku.

W swoim pierwszym finale (29. w 2021 r.) wystawiła na aukcję rakietę i piłkę z wygranego przez siebie pierwszy raz w karierze French Open 2020. Pozwoliło to na dorzucenie do puszki aż 131 tysięcy 300 złotych.

Rok później na licytację przekazała inną rakietę, tym razem z wygranych przez siebie zawodów w Rzymie. Do tego dołożyła prywatny trening ze sobą we własnej osobie możliwy do zrealizowania w 2022 roku.

W tym roku chciałabym kontynuować tradycję wystawiania rakiety na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlatego tak jak w zeszłym roku wystawiłam rakietę z French Open 2020, to w tym chciałabym wystawić z Rzymu 2021, ponieważ był to dla mnie bardzo ważny turniej, gdzie wiele sobie udowodniłam i potrafiłam przezwyciężyć swoje ciężkie momenty. Dodatkowo, poza rakietą, chciałabym wystawić trening ze mną w 2022 r. Dlatego, jeśli chcielibyście porozmawiać ze mną na żywo, zobaczyć też może, jak to wszystko wygląda zza kulis, to zachęcam was do brania udziału w akcji

I przebiła aukcję sprzed roku, dorzucając do zbiórki WOŚP 189 tys. 100 zł. Lecz wtedy nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W 2023 znów można było wylicytować jej rakietę. I to taką, którą tenisistka wygrała turnieje Roland Garros i US Open w 2022 roku. To nie wszystko. W komplecie było bowiem zaproszenie na mecz Świątek w pierwszej rundzie we French Open w Paryżu w 2023 roku oraz spotkanie w kuluarach. Ostatecznie zwycięzca licytacji przelał na konto fundacji Owsiaka astronomiczne 300 tys. 300 zł.

Z kolei w zeszłym roku Iga zerwała z tradycją i na szczytny cel nie przekazała już rakiety, lecz inny wyjątkowy przedmiot. Była to czerwona elegancka suknia, w której tenisistka pozowała do sesji przy okazji WTA Finals w Cancun. Została ona wylicytowana za 68 tys. 300 zł.

W 2025 roku Świątek "wróciła do korzeni" i wystawiła na aukcję rakietę oraz coś jeszcze. "W tym roku wspólnie z LEGO Polska przygotowaliśmy wyjątkowy zestaw. Moja rakieta z sezonu 2024, którą grałam wiele meczów (nawet widać na niej niebieskie ślady) z autografem oraz unikalny obraz z klocków LEGO upamiętniający wygraną w Roland Garros. Obraz składa się z aż 13 815 klocków w 43 kolorach - uwielbiam go" - obwieściła w mediach społecznościowych. Dzięki temu gestowi do skarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wpadło 72 tys. złotych.

To oznacza, że do tej pory - dzięki zaangażowaniu i ofiarności Igi Świątek - na rzecz WOŚP zebrano 761 tysięcy złotych. A wiele wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec.

