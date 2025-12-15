Zdecydowany krok Świątek ws. WOŚP. Owsiak już to wie, nie wahała się ani chwili
W sprawie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Iga Świątek pozostaje konsekwentna. Już w 2021 roku nie wahała się, poczyniła zdecydowany krok i wsparła charytatywną inicjatywę, a potem tylko "dokładała" znaczące sumy do puszki WOŚP. Dzięki jej wielkiemu sercu do tej pory zgromadzono pokaźną kwotę, o czym doskonale wie już Jerzy Owsiak. Zatem za ile dokładnie wylicytowano przedmioty przekazane przez tenisistkę? Niektórym może być aż trudno uwierzyć.
Zbliża się kolejny, 34. już, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (25 stycznia 2026). Wolontariusze zakwestują na jasny cel: diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - głosi hasło najnowszej kampanii. W zeszłym roku udało się zebrać rekordową kwotę 289 068 047,77 zł. Było to możliwe dzięki hojności i wielkim sercom także ludzi sportu, w tym Igi Świątek.
Tyle Iga Świątek dorzuciła do puszki WOŚP. Ogromna kwota
We wszystkich 33 finałach WOŚP Jerzy Owsiak i jego fundacja zebrali blisko 2,6 miliarda złotych, co pozwoliło na zakup 81 tysięcy urządzeń dla szpitali. Sporą cegiełkę do tej kwoty dorzuca Iga Świątek, która wraz z Orkiestrą gra od 2021 roku.
W swoim pierwszym finale (29. w 2021 r.) wystawiła na aukcję rakietę i piłkę z wygranego przez siebie pierwszy raz w karierze French Open 2020. Pozwoliło to na dorzucenie do puszki aż 131 tysięcy 300 złotych.
Rok później na licytację przekazała inną rakietę, tym razem z wygranych przez siebie zawodów w Rzymie. Do tego dołożyła prywatny trening ze sobą we własnej osobie możliwy do zrealizowania w 2022 roku.
W tym roku chciałabym kontynuować tradycję wystawiania rakiety na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlatego tak jak w zeszłym roku wystawiłam rakietę z French Open 2020, to w tym chciałabym wystawić z Rzymu 2021, ponieważ był to dla mnie bardzo ważny turniej, gdzie wiele sobie udowodniłam i potrafiłam przezwyciężyć swoje ciężkie momenty. Dodatkowo, poza rakietą, chciałabym wystawić trening ze mną w 2022 r. Dlatego, jeśli chcielibyście porozmawiać ze mną na żywo, zobaczyć też może, jak to wszystko wygląda zza kulis, to zachęcam was do brania udziału w akcji
I przebiła aukcję sprzed roku, dorzucając do zbiórki WOŚP 189 tys. 100 zł. Lecz wtedy nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W 2023 znów można było wylicytować jej rakietę. I to taką, którą tenisistka wygrała turnieje Roland Garros i US Open w 2022 roku. To nie wszystko. W komplecie było bowiem zaproszenie na mecz Świątek w pierwszej rundzie we French Open w Paryżu w 2023 roku oraz spotkanie w kuluarach. Ostatecznie zwycięzca licytacji przelał na konto fundacji Owsiaka astronomiczne 300 tys. 300 zł.
Z kolei w zeszłym roku Iga zerwała z tradycją i na szczytny cel nie przekazała już rakiety, lecz inny wyjątkowy przedmiot. Była to czerwona elegancka suknia, w której tenisistka pozowała do sesji przy okazji WTA Finals w Cancun. Została ona wylicytowana za 68 tys. 300 zł.
W 2025 roku Świątek "wróciła do korzeni" i wystawiła na aukcję rakietę oraz coś jeszcze. "W tym roku wspólnie z LEGO Polska przygotowaliśmy wyjątkowy zestaw. Moja rakieta z sezonu 2024, którą grałam wiele meczów (nawet widać na niej niebieskie ślady) z autografem oraz unikalny obraz z klocków LEGO upamiętniający wygraną w Roland Garros. Obraz składa się z aż 13 815 klocków w 43 kolorach - uwielbiam go" - obwieściła w mediach społecznościowych. Dzięki temu gestowi do skarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wpadło 72 tys. złotych.
To oznacza, że do tej pory - dzięki zaangażowaniu i ofiarności Igi Świątek - na rzecz WOŚP zebrano 761 tysięcy złotych. A wiele wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec.