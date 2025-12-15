Partner merytoryczny: Eleven Sports

To nie żart. Lider Ekstraklasy na samym dnie. Ostatni w całej Europie

Igor Szarek

Igor Szarek

Dość nieoczekiwanie po 18. rozegranych kolejkach liderem PKO BP Ekstraklasy jest Wisła Płock. Zespół ten nie może się jednak pochwalić silną pozycją na czele najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Okazuje się, że poza byciem "jedynką" na rodzimym podwórku, w pewnej statystyce płocczanie zyskali również miano najgorszej ekipy całej Europy.

Piłkarze Wisły Płock
Piłkarze Wisły PłockGrzegorz WajdaReporter

Zapewne przed startem sezonu 2025/2026 niewiele osób obstawiało tak nieoczekiwany rezultat rundy jesiennej. Po rozegraniu 18. kolejek PKO BP Ekstraklasy fotel lidera okupowany jest przez Wisłę Płock, która zaliczyła bilans: 7 wygranych, 9 remisów oraz 2 porażek.

Pozycja płocczan nie jest jednak zbyt pewna. Z identycznym bilansem punktowym na pozycji wicelidera znajduje się bowiem Górnik Zabrze. Ogromną szansę na szybki awans ma również Jagiellonia Białystok, która posiada 1 "oczko" mniej niż Wisła Płock, a także mecz zaległy względem obecnego lidera PKO BP Ekstraklasy. Dystans 1 punktu względem lidera zachowuje również Raków Częstochowa. Z pewnością fani piłki nożnej z kraju nad Wisłą nie mogą narzekać na brak wrażeń w przyszłorocznej rundzie wiosennej.

Grudzień to czas, w którym piłkarskiej ligi w większości podsumowują swoje dotychczasowe osiągnięcia. Szybki rozrachunek pokazuje nam, że w pewnej dość istotnej statystyce Wisła Płock jest... najgorszą ekipą w całej Europie.

Wisła Płock najsłabszym liderem Europy. Konkurencja z pokaźną zaliczką

Sytuacja Wisły Płock jest dość niecodzienna. Rzadko zdarza się bowiem, aby lider najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju miał na swoim koncie aż 9 zremisowanych spotkań w pierwszej połowie sezonu. Co więcej, różnica punktowa między pierwszą a ostatnią ekipą PKO BP Ekstraklasy (Bruk-Bet Termalicą Nieciecza) wynosi raptem 11 punktów

Po przeanalizowaniu sytuacji w innych europejskich ligach okazuje się, że Wisła Płock jest "najsłabszym" liderem na cały Starym Kontynencie. Średnia punktów zdobytych dotychczas przez klub z Płocka wynosi dokładnie 1,67 pkt na mecz (30 pkt na 18 rozegranych spotkań). Drugą pozycję w tym zestawieniu okupuje natomiast kilka drużyn. Są to: FC Ballkani (Kosowo), RB Salzburg (Austria) oraz ETO FC Gyor (Węgry). Wszystkie one mogą pochwalić się średnią na poziomie 1,88 pkt na mecz. Polska Ekstraklasa zajmuje również czołowe miejsce w rankingu najmniejszej różnicy punktowej między liderem a ostatnią ekipą ligi. Poziom gry poszczególnych zespołów z kraju nad Wisłą jest więc niezwykle wyrównany.

Zobacz również:

Mileta Rajović
Ekstraklasa

Miliony euro w piach? Ekstraklasa źle odnalazła się w nowej rzeczywistości

Przemysław Langier
Przemysław Langier
Piłkarze Wisły Płock
Piłkarze Wisły PłockArtur BarbarowskiEast News
Piłkarze drużyny w żółto-czerwonych strojach stojący ramię w ramię na zielonej murawie stadionu podczas przygotowań do meczu, w tle widoczny transparent oraz puste krzesełka trybun.
Jagiellonia BiałystokMateusz Birecki/REPORTEREast News
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z opaską kapitana na ramieniu, widoczne logo klubu Górnik Zabrze oraz sponsorzy, w tle rozmyta publiczność.
Lukas PodolskiMarcin GolbaAFP
100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja