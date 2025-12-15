To nie żart. Lider Ekstraklasy na samym dnie. Ostatni w całej Europie

Zapewne przed startem sezonu 2025/2026 niewiele osób obstawiało tak nieoczekiwany rezultat rundy jesiennej. Po rozegraniu 18. kolejek PKO BP Ekstraklasy fotel lidera okupowany jest przez Wisłę Płock, która zaliczyła bilans: 7 wygranych, 9 remisów oraz 2 porażek.

Pozycja płocczan nie jest jednak zbyt pewna. Z identycznym bilansem punktowym na pozycji wicelidera znajduje się bowiem Górnik Zabrze. Ogromną szansę na szybki awans ma również Jagiellonia Białystok, która posiada 1 "oczko" mniej niż Wisła Płock, a także mecz zaległy względem obecnego lidera PKO BP Ekstraklasy. Dystans 1 punktu względem lidera zachowuje również Raków Częstochowa. Z pewnością fani piłki nożnej z kraju nad Wisłą nie mogą narzekać na brak wrażeń w przyszłorocznej rundzie wiosennej.

Grudzień to czas, w którym piłkarskiej ligi w większości podsumowują swoje dotychczasowe osiągnięcia. Szybki rozrachunek pokazuje nam, że w pewnej dość istotnej statystyce Wisła Płock jest... najgorszą ekipą w całej Europie.

Wisła Płock najsłabszym liderem Europy. Konkurencja z pokaźną zaliczką

Sytuacja Wisły Płock jest dość niecodzienna. Rzadko zdarza się bowiem, aby lider najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju miał na swoim koncie aż 9 zremisowanych spotkań w pierwszej połowie sezonu. Co więcej, różnica punktowa między pierwszą a ostatnią ekipą PKO BP Ekstraklasy (Bruk-Bet Termalicą Nieciecza) wynosi raptem 11 punktów

Po przeanalizowaniu sytuacji w innych europejskich ligach okazuje się, że Wisła Płock jest "najsłabszym" liderem na cały Starym Kontynencie. Średnia punktów zdobytych dotychczas przez klub z Płocka wynosi dokładnie 1,67 pkt na mecz (30 pkt na 18 rozegranych spotkań). Drugą pozycję w tym zestawieniu okupuje natomiast kilka drużyn. Są to: FC Ballkani (Kosowo), RB Salzburg (Austria) oraz ETO FC Gyor (Węgry). Wszystkie one mogą pochwalić się średnią na poziomie 1,88 pkt na mecz. Polska Ekstraklasa zajmuje również czołowe miejsce w rankingu najmniejszej różnicy punktowej między liderem a ostatnią ekipą ligi. Poziom gry poszczególnych zespołów z kraju nad Wisłą jest więc niezwykle wyrównany.

