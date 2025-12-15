Znany siatkarz wrócił do Polski i miał problem. "Nie czułem się dobrze"

W poprzednim sezonie zespół z Częstochowy był rewelacją rozgrywek PlusLigi. Niespodziewanie wywalczył miejsce w fazie play-off, a Patrika Indrę wypromował na gwiazdę rozgrywek.

Przed nowym sezonem Steam Hemarpol Norwid zatrzymał niemal całą szóstkę, zmienił tylko rozgrywającego. Na to miejsce zatrudnił Luciano De Cecco, jednego z najlepszych rozgrywających świata. To miało pomóc zrobić kolejny krok w górę. Stało się jednak zupełnie inaczej.

Siatkówka. Drużyna z Częstochowy nadal zawodzi. "Nasza gra nagle się załamuje"

Częstochowski zespół przegrywa mecz za meczem. Zdążył już zmienić trenera - Guillermo Falaskę zastąpił Ljubomir Travica. Klub rozwiązał też kontrakt z podstawowym libero Mateuszem Masłowskim.

Na razie wielkiej poprawy wyników jednak nie ma. W ostatniej kolejce częstochowianie zdołali ugrać seta z Asseco Resovią, ale wyjechali z hali Podpromie bez punktów.

"Przychodzi taki moment, kiedy nasza gra nagle się załamuje i tak niestety na razie to wygląda. Jeśli chodzi o pierwszy i drugi set, to myślę, że w końcówkach nie mieliśmy szans na zwycięstwo. W trzecim graliśmy trochę dobrze, ale też Resovia trochę nam tego seta oddała. No a w czwartym od początku już było niedobrze. Myślę, że nie mieliśmy w tym spotkaniu szans na zdobycie punktów" - przyznaje Indra w rozmowie z oficjalnym portalem PlusLigi.

Patrik Indra miał problem po mistrzostwach świata. Trudne dwa tygodnie

Czech w poprzednim sezonie był jedną z największych gwiazd zespołu. Debiutował na polskich boiskach, a zdobył najwięcej punktów w całej PlusLidze. W tym sezonie również jest w tej klasyfikacji wysoko, z 216 punktami ustępuje tylko Kamilowi Rychlickiemu z ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle.

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że nie prezentuje się już tak dobrze, jak w poprzednich rozgrywkach. A przynajmniej jego występy nie dają już tyle drużynie.

Sam Czech opowiada, że problemy miał po powrocie z mistrzostw świata na Filipinach. Tam pomógł swojej reprezentacji osiągnąć największy sukces od lat - Czesi zajęli czwarte miejsce, przegrali mecz o brąz z Polską.

Dla mnie najgorsze było to, jak przyjechałem do Polski po mistrzostwach, bo przez pierwsze 14 dni nie czułem się dobrze i miałem problemy fizyczne. Teraz już jednak czuję się normalnie. Nie czuję zmęczenia i nic mi nie dolega. Jestem cały czas w gotowości do gry

PlusLiga. Trudny kalendarz Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa

Jego zespół po 10 porażkach w 11 meczach osiadł jednak na dnie ligowej tabeli. Wszystko wskazuje na to, że zamiast o wysokie miejsca, w tym sezonie czeka go walka o utrzymanie.

W najbliższych meczach znów może być zaś trudno o punkty. Do końca rundy częstochowianom pozostały mecze z Energa Treflem Gdańsk i ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle, czyli drużynami rywalizującymi o miejsca w okolicach strefy play-off.

"Na pewno nie będzie łatwo. To są ciężkie drużyny. W PlusLidze nie ma zresztą łatwych meczów. Zagramy jednak w domu i na przestrzeni zaledwie kilku dni. Teraz musimy się trochę zregenerować, a potem maksymalnie przygotować się do następnego meczu" - zaznacza Indra.

