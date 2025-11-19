Co za wyróżnienie dla Sabalenki. O tym będzie głośno. Jest komentarz liderki rankingu

Przez cały 2025 rok Aryna Sabalenka utrzymywała i utrzyma się na fotelu liderki rankingu WTA. W tym sezonie białoruska tenisistka grała w trzech wielkoszlemowych finałach. W Australii przegrała z Madison Keys, w Paryżu z Coco Gauff, natomiast w Nowym Jorku pokonała w dwóch setach Amandę Anisimovą.

Oprócz tego dołożyła tytuły zdobyte w Brisbane, Miami i Madrycie. To kolejna kampania, w której 27-latka wspólnie z Igą Świątek dominuje w damskim tourze. - Kiedy spojrzymy na 59 wygranych meczów, to wydaje się to dziwne, bo patrząc wstecz, zobaczymy, że ona będzie oceniana na podstawie najlepszych sezonów w historii i najlepszych zawodniczek. Włączyła się do dyskusji, w której można o niej mówić tylko w gronie gigantów - mówił niedawno Andy Roddick.

Sabalenka pokonuje Anisimovą w drodze do finału WTA FINALS. WIDEO © 2025 Associated Press

Nadeszły wieści ws. Sabalenki. Prosto z Dubaju. Ogromne wyróżnienie

Po zakończeniu rywalizacji w cyklu WTA Sabalenka znalazła nieco więcej czasu na przyjemności poza kortem. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że została twarzą okładki najnowszego numeru magazynu Vogue Arabia.

Na pierwszej stronie Białorusinka bryluje skórzanej kurtce i szykownym zegarku marki Audemars Piguet, której jest ambasadorką. "Po raz pierwszy listopadowe wydanie magazynu Vogue Arabia zawiera dodatek specjalny poświęcony zegarkom i biżuterii. Na okładce debiutuje Aryana Sabalenka" - czytamy w mediach społecznościowych, gdzie dodano kilka zdjęć tenisistki w różnych stylizacjach.

Oprócz tego pierwsza rakieta świata udzieliła krótkiego wywiadu. Jedno z pytań dotyczyło m.in. tego, co jest jej największym sukcesem w karierze. - Powiedziałabym, że wygranie czterech Wielkich Szlemów. Dwukrotne zwycięstwo w Australian Open i US Open to zdecydowanie jeden z największych sukcesów. Jestem też bardzo dumna, że przez cały rok byłam numerem jeden na świecie. To osiągnięcie, o którym zawsze marzyłam, a jego spełnienie napawa mnie pokorą - przyznała.

Na koniec 27-latka odniosła się do swoich cech charakteru. - Dla mnie chodzi o bycie odważną, autentyczną i ciągłe przekraczanie granic - podsumowała. Posty z jej zdjęciami z magazynu Vogue Arabia zebrały mnóstwo reakcji na platformie Instagram, a samą Białorusinkę nazwano "gwiazdą i tenisową sensacją".

Aryna Sabalenka FAYEZ NURELDINE AFP

Uśmiech Aryny Sabalenki po pokonaniu Julii Putincewej. Białorusinka za 18 dni zostanie liderką rankingi WTA. Na jak długo? WANG ZHAO AFP

Aryna Sabalenka pozostaje liderką rankingu WTA - na przynajmniej cztery kolejne tygodnie ADRIAN DENNIS AFP