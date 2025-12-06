Kibice śledzący PlusLigę zdążyli przyzwyczaić się do faktu, że już na początku sezonu pojawiają się doniesienia na temat ruchów, jakie zespoły planują po zakończeniu rozgrywek. Ba, wielu siatkarzy jeszcze w trakcie kampanii "dogaduje się" z przyszłymi pracodawcami, przez co późniejsze ogłoszenie zmian personalnych jest tylko formalnością.

Nie inaczej jest na początku sezonu 2025/2026. Już w listopadzie głośno zrobiło się na temat Tomasza Fornala, który obecnie występuje w Ziraacie Bankasi Ankara. Z medialnych doniesień wynika, że przyjmujący ma wrócić do Polski i podpisać kontrakt z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Z "Jurajskimi Rycerzami" szybko zaczął zostać łączony także Jakub Kochanowski, reprezentacyjny kolega Fornala, a obecnie środkowy PGE Projektu Warszawa.

"Prawda jest taka - i tego nigdy nie kryłem - że do pewnych nazwisk, pomysłów wracamy co rok albo kiedy po prostu pojawia się taka możliwość. Nie zniechęcamy się po jednej odmowie, wracamy za sezon, za dwa, za trzy. (…) Mogę powiedzieć w imieniu mojego klubu, że w tym roku złożyłem tylko dwie oferty dla nowych zawodników" - zdradził w rozmowie z tvpsport.pl prezes Warty Kryspin Baran.

Fornal i Kochanowski w Aluron CMC Warcie Zawiercie i to na dłużej?

Jak donosi Sara Kalisz, w sprawie Fornala i Kochanowskiego pojawiły się nowe informacje. Nie dość, że siatkarze mają zdecydować się na ogromną zmianę, czyli podpisać kontrakt z klubem z Zawiercia, to obaj mają od razu związać się z "Jurajskimi Rycerzami" na dłużej. To o tyle zaskakujące, że wciąż nie jest to często spotykana praktyka. Sam Fornal poprzedni kontrakt z JSW Jastrzębskim Węglem podpisywał tylko na rok, podobnie jak umowę z Ziraatem. Na podobny ruch decydował się Wilfredo Leon, który umowę z Bogdanką LUK Lublin parafował co sezon.

Z informacji przekazanych przez dziennikarkę TVP Sport wynika, że Fornal i Kochanowski mogą liczyć na kilkuletnie kontrakty.

Umowy – według tego, co mówi się za kulisami – mają opiewać na dłużej niż na kolejny sezon, długością przypominać wręcz kontrakty Kwolka i Bieńka

Wspomniany Mateusz Bieniek jeszcze w poprzednim sezonie podpisał umowę obowiązującą do 2029 roku. Niedawno na podobne warunki przystał Bartosz Kwolek. Wiadomo też, że w Warcie na dłużej zostanie trener Michał Winiarski związany kontraktem do 2030 roku. Jeśli Fornal i Kochanowski również, jak wynika z doniesień medialnych, zdecydują się na parafowanie takich umów, Warta Zawiercie będzie dysponowała bardzo mocnym składem na kilka kolejnych sezonów. Jak twierdzi Kalisz, finalista ostatniej edycji Ligi Mistrzów ma też bowiem przedłużyć umowę z Aaronem Russellem.

