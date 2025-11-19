Lewandowski zagra w nowych barwach, nadano oficjalny komunikat. Barcelona ogłasza

W najlepsze trwa sezon piłkarski 2025/2026. Nieźle podczas niego spisuje się FC Barcelona. Zespół Hansiego Flicka po 12. kolejkach rozgrywek LaLiga zajmuję 2. miejsce w tabeli i traci jedynie trzy punkty do liderującego Realu Madryt. Do tego walczy w fazie ligowej Ligi Mistrzów, gdzie po czterech spotkaniach ma siedem "oczek".

W barwach Barcelony dobrze radzi sobie także Robert Lewandowski. Napastnik podczas aktualnej kampanii przeważnie pełni rolę rezerwowego dla Ferrana Torresa, lecz mimo to regularnie wpisuje się na listę strzelców. W 12 rozegranych spotkaniach zdobył już siedem bramek.

Mimo to przyszłość Polaka wciąż stoi pod znakiem zapytania. Takimi występami 37-latek zdecydowanie pracuje na ofertę przedłużenia wygasającego z końcem czerwca 2026 roku kontraktu z "Dumą Katalonii". Sytuację piłkarza zdaje się bacznie monitorować także AC Milan, o którym głośno jest w ostatnim czasie w mediach.

Co ciekawe, reprezentant Polski jeszcze przed ewentualnymi przenosinami do innego klubu będzie miał okazję zagrać w nowych barwach. FC Barcelona wszystkim oficjalnie się pochwaliła.

FC Barcelona prezentuje, jest nowy komplet strojów

Klub w środę zaprezentował nowy, czwarty komplet strojów. Jak przekazano w komunikacie jest to koszulka upamiętniająca triumf Barcelony nad Realem Madryt na obiekcie w Madrycie 19 listopada 2005 roku, czyli dokładnie 20 lat temu.

- FC Barcelona będzie miała w tym sezonie czwarty strój, który oddaje hołd historii i sztuce. Klub zaprezentował nowy oficjalny strój, upamiętniający jedno z najbardziej pamiętnych arcydzieł współczesnej historii Barcelony - zwycięstwo 3:0 na Bernabeu 19 listopada 2005 roku - napisano w komunikacie.

Najbliższy mecz Barcelona zagra w sobotę 22 listopada. Na Camp Nou rywalem będzie Athletic Bilbao. Następnie Lewandowski i spółka udadzą się do Londynu, gdzie 25 listopada w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów zagrają z Chelsea.

