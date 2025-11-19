Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski zagra w nowych barwach, nadano oficjalny komunikat. Barcelona ogłasza

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W środę FC Barcelona za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła bardzo przyjemną nowinę. Klub zaprezentował właśnie nowy, czwarty komplet koszulek. Oznacza to, że zespół włącznie z Robertem Lewandowskim będzie miał okazję zagrać w całkowicie nowych strojach. Jak przekazano koszulki upamiętniają specjalny mecz "Dumy Katalonii".

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaADRIA PUIG / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

W najlepsze trwa sezon piłkarski 2025/2026. Nieźle podczas niego spisuje się FC Barcelona. Zespół Hansiego Flicka po 12. kolejkach rozgrywek LaLiga zajmuję 2. miejsce w tabeli i traci jedynie trzy punkty do liderującego Realu Madryt. Do tego walczy w fazie ligowej Ligi Mistrzów, gdzie po czterech spotkaniach ma siedem "oczek".

W barwach Barcelony dobrze radzi sobie także Robert Lewandowski. Napastnik podczas aktualnej kampanii przeważnie pełni rolę rezerwowego dla Ferrana Torresa, lecz mimo to regularnie wpisuje się na listę strzelców. W 12 rozegranych spotkaniach zdobył już siedem bramek.

Mimo to przyszłość Polaka wciąż stoi pod znakiem zapytania. Takimi występami 37-latek zdecydowanie pracuje na ofertę przedłużenia wygasającego z końcem czerwca 2026 roku kontraktu z "Dumą Katalonii". Sytuację piłkarza zdaje się bacznie monitorować także AC Milan, o którym głośno jest w ostatnim czasie w mediach.

Zobacz również:

Marc-Andre ter Stegen
La Liga

Niewiarygodne, gdzie może trafić Ter Stegen. Jest chętny, padła konkretna kwota

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Co ciekawe, reprezentant Polski jeszcze przed ewentualnymi przenosinami do innego klubu będzie miał okazję zagrać w nowych barwach. FC Barcelona wszystkim oficjalnie się pochwaliła.

    FC Barcelona prezentuje, jest nowy komplet strojów

    Klub w środę zaprezentował nowy, czwarty komplet strojów. Jak przekazano w komunikacie jest to koszulka upamiętniająca triumf Barcelony nad Realem Madryt na obiekcie w Madrycie 19 listopada 2005 roku, czyli dokładnie 20 lat temu.

    - FC Barcelona będzie miała w tym sezonie czwarty strój, który oddaje hołd historii i sztuce. Klub zaprezentował nowy oficjalny strój, upamiętniający jedno z najbardziej pamiętnych arcydzieł współczesnej historii Barcelony - zwycięstwo 3:0 na Bernabeu 19 listopada 2005 roku - napisano w komunikacie.

    Najbliższy mecz Barcelona zagra w sobotę 22 listopada. Na Camp Nou rywalem będzie Athletic Bilbao. Następnie Lewandowski i spółka udadzą się do Londynu, gdzie 25 listopada w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów zagrają z Chelsea.

    TOP 10: Najpiękniejsze trafienia europejskich kwalifikacji do MŚ 2026 [WIDEO]Polsat Sport

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski i Raphinha w FC Barcelonie
    La Liga

    Pilne wieści z Barcelony. Potwierdziło się tuż po zgrupowaniu, to już oficjalne

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski
    Piłkarz FC Barcelony w stroju meczowym świętuje strzelenie gola na boisku, wskazując rękami w kierunku trybun, w tle zawodnicy drużyny przeciwnej oraz rozmyte postaci na widowni.
    Robert LewandowskiMIGUEL RIOPAAFP
    Piłkarz w koszulce FC Barcelony celebrujący zdobycie gola z wyciągniętymi rękami, na tle stadionu oraz innych zawodników w tle.
    Robert LewandowskiLalo R. VillarEast News
    Piłkarz w stroju FC Barcelony wykonuje gest rękami podczas meczu, w tle widoczni są inni zawodnicy drużyny na boisku.
    Robert LewandowskiJavier BorregoAFP
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja