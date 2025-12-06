Oficjalnie: FC Barcelona ogłasza na godziny przed meczem. Zmiana za plecami Lewandowskiego

FC Barcelona wchodzi właśnie w bardzo ważny i trudny cykl. Najpierw w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Betisem w lidze hiszpańskiej, a następnie we wtorek podejmie Eintracht Frankfurt w Lidze Mistrzów.

W ostatnim spotkaniu z Atletico Madryt Barca potwierdziła dobrą formę. Było ważne zwycięstwo, ale okupione dość poważną stratą. Kontuzji podczas zdobywania gola na 2:1 doznał Dani Olmo, który w ostatnim czasie prezentował się naprawdę świetnie.

Fermin Lopez i Frenkie de Jong wracają do kadry. Ważne wieści dla Lewandowskiego

Teraz wiemy już, że tuż za plecami Roberta Lewandowskiego na boisku dojdzie do zmiany. Kontuzjowanego Daniego Olmo zastąpi Fermin Lopez, którego tak bardzo brakowało Barcelonie w ostatnich spotkaniach.

Pomocnik wyleczył już swój uraz i dostał zielone światło do gry od klubowych lekarzy. Do kadry powraca również Frenkie de Jong - Holender w dobrej formie jest bardzo ważnym elementem drużyny Hansiego Flicka.

To oznacza, że FC Barcelona w meczu z Betisem będzie mogła skorzystać niemal wszystkich piłkarzy. Zabraknie jedynie Daniego Olmo i Ronalda Araujo. Ostatni z wymienionych nadal dochodzi do siebie po psychicznym ciosie, jaki przyjął w trakcie i po meczu z Chelsea w Londynie.

Bardzo możliwe, że w meczu z Betisem Lewandowski nie zagra od 1. minuty. Nawet jeśli Polak zacznie na ławce, i tak zapewne dostanie swoje minuty na Benito Villamarin.

Zmiana na pozycji ofensywnego pomocnika jest jednak długoterminowa i będzie ważna dla Lewandowskiego również w meczu Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt na Camp Nou. A zwycięstwo w tym spotkaniu będzie kluczowe, jeśli Barca chce jeszcze marzyć o zajęciu miejsca w czołowej "8" Champions League.

Fermin Lopez w tym sezonie rozegrał łącznie 13 meczów w barwach Barcy. Zdobył w nich 7 goli i zanotował 4 asysty. To właśnie on jest uważany za piłkarza, który poczynił największy postęp względem poprzedniego sezonu. Dziś jest on absolutnie kluczowym piłkarzem w kadrze Hansiego Flicka.

