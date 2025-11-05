Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zobaczył, co robi Sabalenka. Wypalił bez wahania. "Dziwna sprawa"

Michał Chmielewski

Aryna Sabalenka po dwóch meczach nadal nie może być w stu procentach pewna awansu do półfinału WTA Finals. Tak czy inaczej sezon w wykonaniu Białorusinki jest wyśmienity. Wciąż utrzymuje się na fotelu liderki światowego rankingu. Ostatnio kilka ciepłych słów nt. Sabalenki wypowiedział Andy Roddick. - Włączyła się do dyskusji, w której można o niej mówić tylko w gronie gigantów - przyznał Amerykanin.

Aryna Sabalenka pozostaje liderką rankingu WTA - na przynajmniej cztery kolejne tygodnie
Aryna Sabalenka pozostaje liderką rankingu WTA - na przynajmniej cztery kolejne tygodnieADRIAN DENNISAFP

Na start WTA Finals Aryna Sabalenka rozbiła Jasmine Paolini 6:3, 6:1. W drugim meczu pierwsza rakieta świata zmierzyła się z Jessicą Pegulą. W przypadku kolejnego zwycięstwa bez straty seta zapewniłaby sobie awans do półfinału już przed trzecim, ostatnim pojedynkiem fazy grupowej.

Ale tak się nie stało. Białorusinka wygrała po 6:4, 2:6, 6:3 po trzech partiach, co oznacza, że będzie musiała "postawić kropkę nad i" w ostatnim starciu - przeciwko Coco Gauff, ubiegłorocznej triumfatorce w Rijadzie. Jak Sabalenka spisuje się na tle całego sezonu?

Sabalenka w Rijadzie, a tu takie słowa. Legenda ogłasza ws. Białorusinki

Dotarła do trzech z czterech finałów Wielkiego Szlema. Puchar zgarnęła tylko na US Open. Podczas Wimbledonu zatrzymała się na półfinale, kiedy to poniosła dosyć niespodziewaną porażkę z Amandą Anisimową. Oprócz tego triumfowała w Brisbane, Miami i Madrycie. A co najważniejsze - utrzymała się na pierwszej pozycji rankingu, które zajmuje od października zeszłego roku.

W ostatnim odcinku swojego podcastu formę Aryny Sabalenki zachwalał Andy Roddick. Były lider zestawienia ATP zwrócił uwagę na liczbę 59 zwycięstw białoruskiej tenisistki, choć obecnie w trwającej kampanii 27-latka przebiła już sześćdziesiątkę (61).

    - Kiedy spojrzymy na 59 wygranych meczów, to wydaje się to dziwne, bo patrząc wstecz, zobaczymy, że ona będzie oceniana na podstawie najlepszych sezonów w historii i najlepszych zawodniczek. Włączyła się do dyskusji, w której można o niej mówić tylko w gronie gigantów - słyszymy.

    Ponadto były tenisista zwrócił uwagę na rangę turniejów, w jakich uczestniczyła rywalka Igi Świątek. - Jest numerem jeden w klasyfikacji generalnej, a nie zagrała nawet w WTA 250. Zagrała trzy 500 i utrzymuje ten poziom regularności, grając tylko 1000 i turnieje wielkoszlemowe - podkreślił. Na tym się nie skończyło.

    Ona jest najbardziej niezawodną zawodniczką w tourze i nie wiem, czy jest ktoś, kto mógłby jej dorównać w 2025 roku. Myślę, że to pierwszy raz, kiedy możemy to powiedzieć
    wydał wyrok.

    Na koniec 43-latkek wspomniał także o naszej rodaczce w kontekście rozwoju Sabalenki. - Iga zawsze była super konsekwentna. Ash Barty, wcześniej, też była super konsekwentna, nie wspominając o Serenie. To po prostu świadczy o kolejnym etapie rozwoju, kiedy zastanawiam się, czy osiągnęłam swój szczyt formy tak samo jak w zeszłym roku? Może nie. Ale czy mój przeciętny wtorek jest lepszy niż kiedykolwiek? Tak, myślę, że tak. Myślę, że to właśnie jest progres Sabalenki - mówił Andy Roddick.

    Kobieta w sportowym stroju na tle ciemnego otoczenia, z wyrazem skupienia na twarzy, ubrana w czerwony top z widocznym logo Nike i kilka naszyjników na szyi.
    Aryna Sabalenka podczas WTA Finals 2025NurPhoto / NurPhoto via AFP - Artur Widak / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
    Zawodniczka tenisa w emocjonalnym momencie na korcie, ubrana w czerwono-fioletowy strój sportowy, ściska pięść i wykrzykuje z radości lub determinacji po udanej akcji.
    Aryna Sabalenka FAYEZ NURELDINEAFP
    Tenisistka w czerwonej sukience koncentruje się na odbiciu piłki rakietą podczas intensywnej gry na korcie, na tle rozmytego ciemnego tła.
    Aryna Sabalenka w trakcie WTA Finals 2025STRAFP

