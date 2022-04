Bolesna porażka Polaka! Bezwzględna odpowiedź rywala na jego zryw

Po pokonaniu 6:2, 4:6, 6:4 Szweda Mikaela Ymera Kamil Majchrzak stanął przed wielką szansą na awans do głównej drabinki turnieju ATP w Monte Carlo. Warunek był jeden - zwycięstwo z 66. w rankingu Argentyńczykiem Sebastianem Baezem.

Sklasyfikowany 10 pozycji niżej Polak w pierwszym secie nie był w stanie postawić się rywalowi. Już w pierwszym gemie dał się przełamać, broniąc dwa break pointy, a serwis stracił także gemach numer pięć i siedem.

Siódmy gem był zresztą niezwykle zacięty. Zawodnicy rozegrali 16 punktów, a Kamil Majchrzak czterokrotnie miał okazję, by przedłużyć walkę w secie. Nie wykorzystał jednak szansy, co ostatecznie się zemściło.

Turniej w Monte Carlo nie dla Kamila Majchrzaka

Drugi set był już wyrównany. Co więcej, to Polak w siódmym gemie cieszył się z przełamania, co pozwoliło mu wygrać 6:4.

Trzecia partia była niestety powtórką pierwszej. Przy prowadzeniu 2:1 Sebastian Baez przełamał Kamila Majchrzaka, a później poszedł za ciosem, wygrywając także trzy kolejne gemy, dzięki temu to on awansował do drabinki głównej turnieju w Monte Carlo.