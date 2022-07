Duda w półfinale po wygranej z Girim

W drugiej parze o występ w finale walczyć będą Chińczyk Yi Wei, który nieoczekiwanie pokonał lidera po fazie grupowej Amerykanina Samuela Seviana 3,5:2,5 po dogrywce, oraz Węgier Richar Rapport, który także w dodatkowych partiach pokonał innego reprezentanta USA Jeffery'ego Xionga 4:2.

Czwartkowy mecz Dudy z Holendrem rozpoczął się szybkim remisem po 21 posunięciach. W drugiej partii grający białymi arcymistrz z Wieliczki był bardzo bliski wygranej, mając na szachownicy dwa piony więcej. Jedno niedokładne 59. posunięcie pionem na b4 sprawiło, że rywal znalazł drogę do remisu i zdołał się wybronić.

Reklama

W trzeciej partii Duda nie załamał się "wpadką" z poprzedniej i to on, mimo gorszej dla siebie sytuacji w początkowej fazie, nie tylko zremisował, ale wygrał tę partię czarnymi. Wcześniej rywal nie zdecydował się na powtórzenie posunięć, nie godząc się na podział punktu. W efekcie Polak, grający w końcówce z dokładnością komputera, przechwycił inicjatywę i zwyciężył. Czwarta partia zakończyła się podziałem punktu, co oznaczało meczowe zwycięstwo najlepszego polskiego szachisty.

Tym samym Polak trzeci raz w historii swoich występów w Champions Chess Tour awansował do czołowej czwórki. W marcu, w drugim tegorocznym turnieju, przegrał w finale po dogrywce z mistrzem świata Norwegiem Magnusem Carlsenem, a w kwietniu triumfował w trzeciej imprezie - Oslo Esports Cup.

Półfinały odbędą się w piątek. Dwa pierwsze miejsca w turnieju gwarantują udział w szóstym turnieju cyklu rangi major - stacjonarnego FTX Crypto Cup, który z udziałem ośmiu arcymistrzów odbędzie się w Eden Roc Miami Beach Hotel na Florydzie w dniach 15-21 sierpnia.

Tegoroczna, druga edycja Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowanej przez Play Magnus Group szachowej Ligi Mistrzów, z sumą nagród 1,6 mln dolarów, składa się z dziewięciu imprez.

W FTX Road to Miami w półfinale odbywać się będą jednodniowe mecze (cztery partie), a w finale dwudniowa rywalizacja pomiędzy najlepszymi (w sumie osiem partii).

Cały cykl zakończy się 20 listopada i po raz drugi wyłoni najlepszego szachistę sezonu w rywalizacji online.

cegl/ krys/