Nazywali ją "pupilką" Putina. Nie do wiary, czym zajmuje się teraz

Weronika Stiepanowa nie jest postacią anonimową w sportach zimowych. Rosyjska biegaczka narciarska przed wybuchem wojny w Ukrainie regularnie punktowała w zawodach Pucharu Świata, a po ataku wojsk Władimira Putina na kraj naszych wschodnich sąsiadów nie raz zabierała głos na tematy polityczne, stawała w obronie swojego narodu oraz agresora i wdawała się w potyczki słowne głównie z rywalami ze Skandynawii. Zdarzało się również, że apelowała do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej o przywrócenie Rosjan do sportu "na równych prawach" i atakowała Międzynarodowy Komitet Olimpijski za "niesprawiedliwe traktowanie reprezentantów Rosji".

Weronika Stiepanowa została mamą i zajmuje się dziennikarstwem

Jak się okazuje, to nie koniec zmian w życiu rosyjskiej sportsmenki. W oczekiwaniu na powrót do rywalizacji w zawodach rozgrywanych za granicą 24-latka postanowiła stanąć po drugiej stronie lustra i zająć się relacjonowaniem bieżących wydarzeń ze świata sportu. W ostatnim czasie komentowała ona mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim, a teraz dołączyła do redakcji portalu MatchTV, dla którego pisze felietony.